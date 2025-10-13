Brasília recebe renomado congresso de fisioterapia esportiva

O 12º Congresso Brasileiro e 10º Congresso Internacional de Fisioterapia Esportiva, considerado o maior encontro de fisioterapia esportiva da América Latina, acontece entre 15 e 18 de outubro, no Hotel Royal Tulip Alvorada, em Brasília, e deve reunir cerca de 1.500 participantes.

O evento, organizado pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), contará com palestras de especialistas nacionais e internacionais, abordando temas como inovação tecnológica, gestão em saúde esportiva e a aplicação da fisioterapia em diferentes contextos.



"Conseguimos reunir nomes renomados e um público recorde, o que reforça a importância da especialidade na promoção da saúde e na performance esportiva. Tenho certeza que será histórico e que deixará um legado marcante em termos de conhecimento", projeta Priscila Zanon Candido, presidente da Sonafe Brasil.



A edição de 2025 debaterá temas em alta, mas ainda pouco explorados, como a assistência de saúde para artistas; a fisioterapia nos jogos eletrônicos e inovação e tecnologia na fisioterapia esportiva, incluindo inteligência artificial e wearables.



Do cenário internacional participam Andres Thomas, presidente da Asociación de Kinesiología del Deporte (AKD - Argentina); Esther Garcia, head de Fisioterapia no Centro Médico de Excelência da Fifa(Dubai); Karin Silbernagel, diretora do Center for Human Research Coordination da Universidade de Delaware (EUA); Lori A. Michener, diretora da Divisão de Biokinesiology and Physical Therapy da Universidade do Sul da Califórnia (EUA); Mario Bizzini, pesquisador do Human Performance Lab de Zurique (Suíça); e Waleska Reyes, professora e pesquisadora da Universidade Andrés Bello (Chile).



"Promover o maior congresso de fisioterapia esportiva da América Latina consolida a missão da Sonafe de promover o avanço científico e o intercâmbio entre profissionais da área. O evento reafirma o compromisso da entidade com a formação contínua, a atualização técnica e o fortalecimento da especialidade em todo o continente", comenta Márcio Oliveira, organizador do 12º Congresso Brasileiro e 10º Congresso Internacional de Fisioterapia Esportiva.



No dia 16, o congresso oferecerá simpósios e workshops sobre inúmeros temas, como avaliação funcional e reabilitação de lesões; biomecânica aplicada ao esporte; saúde preventiva; tecnologia e inovação na fisioterapia esportiva; e gestão em saúde esportiva, proporcionando aos participantes aprendizado teórico e prático em áreas estratégicas da especialidade.



Além de valorizar os profissionais da fisioterapia esportiva, o congresso organizado pela Sonafe promove o intercâmbio de informações e fortalece a conexão entre especialistas, estudantes e representantes de clubes, seleções e instituições acadêmicas de todo o mundo.