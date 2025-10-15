Hugo Calderano conquista o hexa do Pan-Americano de tênis de mesa

Um dia após conquistar o primeiro ouro continental ao lado da namorada, Bruna Takahashi, na final de duplas mistas do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, Hugo Calderano faturou o sexto título na competição — o quinto consecutivo — nesta quarta-feira (15/10), ao bater o americano Kanak Jha por 4 sets a 1 (com duplo 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9).

O hexa de Hugo Calderano no badalado evento das Américas marca a 16ª conquista dele de nível adulto, desde 2014. “Definitivamente, é a melhor temporada da minha carreira até aqui. Tive grandes resultados este ano e espero seguir em frente, buscando outros para o Brasil e o nosso continente. Estou muito feliz”, discursou o carioca de 29 anos.

Hugo foi absoluto do início ao fim da campanha nos Estados Unidos. Na estreia, aplicou 4 a 0 sobre Diego Orantes, de El Salvador. Depois, despachou o paraguaio Marcelo Aguirre e o anfitrião Sid Naresh, ambos por 4 a 1, pelas oitavas e quartas de final. Na semi, deixou pelo caminho o chileno Nicolas Burgos (4 a 2).

“O nível das Américas tem aumentado muito. Vários jogadores estão na Europa, disputando ligas nacionais. Fico feliz em ver esse crescimento do nosso esporte no continente”, celebrou Hugo.

Com o título no Pan-Americano de 2025, Hugo manteve os 500 pontos obtidos no torneio do ano passado. O próximo compromisso dele é o WTT Champions de Montpellier, na França, de 28 de outubro a 2 de novembro.

Em 2025, Hugo faturou o título inédito da Copa do Mundo. Na sequência, foi vice do Mundial, mais uma conquista sem precedentes para o Brasil. Também estão na galeria do carioca nesta temporada: o WTT Star Contender de Ljubljana, WTT Contender de Buenos Aires no simples e duplas mistas e o troféu do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu (PR).

O Brasil também subiu ao pódio das duplas masculinas. Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro derrotaram os chilenos Nicolas Burgos e Gustavo Gomez por 3 sets a 0 (11/8, 11/9 e 11/7).