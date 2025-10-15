JK Shopping recebe Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Edição de 2025 do Campeonato Brasileiro servirá como seletiva para o Mundial de 2026 - (crédito: Divulgação)

O JK Shopping recebe, neste sábado (18/10), o Campeonato Brasileiro de Muay Thai. Realizado pela Confederação Brasileira de Muay Thai/Boxe Tailandês (CBMT/BT), em parceria com a Federação do Distrito Federal de Muay Thai/Boxe Tailandês (FDFMT/BT), o evento se consolida como o maior campeonato amador da modalidade reunindo cerca de 400 atletas de todo país.



Além de revelar novos talentos, a edição tem um objetivo ainda mais específico, servirá como seletiva oficial para o Campeonato Mundial de Muay Thai 2026. O evento contará com quatro ringues simultâneos, para garantir uma experiência intensa para o público e atletas.



“Esta edição do Campeonato Brasileiro marca um novo fase para o esporte aqui no DF. Reunir atletas de todas as regiões em um mesmo espaço é celebrar a força, a técnica e a união da comunidade do muay thai nacional”, declara o presidente da FDFMT/BT, Jean Aguillar.



A entrada para o evento é gratuita mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a projetos sociais e instituições beneficentes locais.



Serviço



Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Local: JK Shopping – Brasília/DF

Abertura dos portões: 8h

Pesagem dos atletas: das 9h às 11h (somente no mesmo dia)

Início das lutas: 13h (primeira luta)

Previsão de término: 22h