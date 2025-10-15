Corinthians bate a Ferroviária e vai à final da Libertadores Feminina

Elenco do Corinthians está a um passo de ampliar a hegemonia na América do Sul com o sexto título da Libertadores Feminina - (crédito: Luis Robayo/AFP)

Time com ataque mais letal da Libertadores Feminina, com maior média de posse de bola e cruzamentos certos por partida, o Corinthians está classificado a mais uma final do torneio continental. As Brabas bateram a Ferroviária por 6 x 5 nesta quarta-feira (15/10), após o empate por 1 x 1, e enfrentarão o Deportivo Cali, da Colômbia, na decisão de jogo único, no sábado (18), às 20h, em campo neutro na Argentina. Mariza e Andressa marcaram no tempo regulamentar.

O Corinthians está a um passo da ampliação da hegemonia no continente. Campeã em 2017, 2019, 2021, 2013 e 2024, a companhia alvinegra busca o sexto caneco, o quarto contra times estrangeiros. Colo-Colo e Independiente Santa Fe-COL (duas vezes) foram vices diante das Brabas.

A semifinal entre Corinthians e Ferroviária garantiu ao Brasil pelo menos um finalistas. O país é o único envolvido em todas as finais da Libertadores Feminina, desde a criação do torneio em 2009.

A trajetória corintiana teve goleada por 11 x 0 sobre o Always Ready-BOL, triunfo por 1 x 0 sobre o Independiente Santa Fe e empate por 1 x 1 contra o Independiente Dragonas-EQU. Nas quartas de final, as paulistas eliminaram o Boca Juniors.

O Deportivo Cali também está invicto. Na fase de grupos, superou as concorrências de Nacional-URU, Universidad de Chile e empatou com o Libertad. No mata-mata, foi algoz do São Paulo e do Colo-Colo.

Os números do Corinthians em cinco jogos

Gols marcados: 18

Gols sofridos: 2

Média de posse de bola: 65,4%

Média de cruzamentos certos: 7,4

