Santos aguarda evolução física de Neymar para tratar renovação

O futuro de Neymar segue indefinido. Afinal, o Santos aguarda uma evolução física do craque para retomar as conversas sobre a renovação. De acordo com a “ESPN”, a diretoria alvinegra não tem pressa para definir a situação e deseja discutir alguns pontos antes de tomar uma decisão sobre a permanência do camisa 10 para a próxima temporada.

Entre os pontos, a questão física do craque e o alto salário são detalhes que geram um “alerta” interno. Contudo, ambas as partes possuem uma boa relação. Portanto, nada disso deve ser um entrave nas conversas pela renovação. Neymar, aliás, deseja permanecer, visando jogar a Copa do Mundo de 2026.

Neymar se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, sofrida no dia 19 de setembro. Dessa forma, foi o terceiro problema físico sofrido pelo craque desde o seu retorno ao Santos. O Peixe não estipulou um prazo para o retorno do jogador aos gramados, no entanto, a expectativa é que ele volte a ficar à disposição em novembro.

Para acelerar a recuperação, Neymar comprou um equipamento assinado por Cristiano Ronaldo. O craque tenta voltar aos gramados antes da próxima convocação, em novembro, para ter uma chance na Seleção antes da Copa do Mundo. Afinal, depois da Data Fifa de novembro, a próxima oportunidade será em março. Contudo, Ancelotti já manifestou o desejo de convocar quem deve ir à Copa.

Na temporada, Neymar soma seis gols e três assistências em 21 jogos, sendo 17 deles como titular.

