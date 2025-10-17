Brasil perde posição no ranking da Fifa e cai para 7º após derrota para o Japão

O Brasil perdeu mais uma posição no ranking da Fifa após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado em Tóquio. A seleção, que chegou a abrir 2 a 0, acabou sofrendo a virada e caiu do sexto para o sétimo lugar na nova atualização divulgada nesta sexta-feira. A Holanda, que venceu seus dois jogos pelas Eliminatórias, ultrapassou os comandados de Carlo Ancelotti e soma agora 1.759,96 pontos, contra 1.758,85 dos brasileiros.

A campeã mundial Argentina também teve motivos para comemorar. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois amistosos da Data Fifa e reduziu a diferença para a líder Espanha. Os argentinos aparecem com 1.872,43 pontos — apenas 8,33 a menos que os espanhóis, que seguem no topo com 1.880,76. Já a França, que empatou nas Eliminatórias, caiu para a terceira colocação, com 1.862,71.

Com apenas duas Datas Fifa restantes antes da Copa do Mundo de 2026, o Brasil, entretanto, mantém chances de ser cabeça de chave no sorteio dos grupos. Ao todo, nove vagas estão em disputa, enquanto Canadá, Estados Unidos e México — países-sede — ocupam as outras três.

O tropeço no Japão, porém, reacendeu críticas sobre o desempenho da seleção. A derrota, a primeira para os nipônicos na história, veio logo após uma vitória convincente por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul. O revés expôs a irregularidade da equipe e ampliou a pressão sobre Ancelotti.

No restante do Top 10, a Itália subiu duas posições e aparece em nono, enquanto a Alemanha retornou à elite do ranking, agora em décimo. Já a Croácia deixou o grupo dos dez melhores e caiu para o 11º lugar.

Top 10 do ranking da Fifa

1º – Espanha – 1.880,76 pontos

2º – Argentina – 1.872,43

3º – França – 1.862,71

4º – Inglaterra – 1.824,30

5º – Portugal – 1.778,00

6º – Holanda – 1.759,96

7º – Brasil – 1.758,85

8º – Bélgica – 1.740,01

9º – Itália – 1.717,15

10º – Alemanha – 1.713,30

