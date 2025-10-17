Estreante nas passarelas do SPFW, Paulinho usa moda como expressão: “Sou preto, sou macumbeiro”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O atacante Paulinho, do Palmeiras, estreou nas passarelas do São Paulo Fashion Week na noite da última quinta-feira (16), a convite do estilista catarinense Dario Mittmann. Aprovado pela desenvoltura no universo da moda, o jogador de 25 anos participou da apresentação da coleção “Monopoly: young money!” e usou o espaço como expressão pessoal.

Com previsão de retorno aos gramados para 2026, devido à lesão na tíbia da perna direita, o atacante tem usado o tempo fora do futebol para explorar novos caminhos. A moda corre nas veias do jogador por influência da mãe, que lhe ensinou como expressar-se através da arte.

“Minha mãe tem se tornado uma pessoa influente na moda, conhecendo muitos estilistas. Assim, recebemos o convite do Dario. Achei um pouco inesperado, mas também tem a ver com minha representatividade”, explicou ao ‘O Globo’ nos bastidores do desfile.

Conexão natural com a moda

O atacante afirmou que já se sentia atraído pelo universo fashion antes mesmo do convite. Com uma relação além da estética, o jogador afirmou que streetwear apresentado por Dario Mittmann reflete sua vivência e suas origens.

“Tudo a ver! Meu estilo é voltado para o que faço na vida, mas de uma forma um pouco mais ‘posturada’ e social”, comentou.

O jogador revelou que se identifica especialmente com criações que dialogam com o subúrbio carioca — onde nasceu — e com manifestações culturais ligadas ao samba e à cultura afro-brasileira.

“Acho que agora nós (nascidos no subúrbio) estamos num momento de representatividade. Estamos num local onde nunca fomos muito representados. Eu, como macumbeiro, homem preto, sei a importância que tenho de estar nesse papel hoje”, afirmou.

Paulinho: política e resistência

O palmeirense não fugiu dos temas delicados e cruciais da sociedade que o cercam em um cenário mais conservador. Sabendo que o envolvimento com a moda pode gerar resistência no meio futebolístico, ele se posicionou com firmeza.

“Vivemos novos tempos. Antes tinha muito preconceito dentro do futebol (com quem se veste de forma diferente). As pessoas acham que só temos que treinar e jogar, mas temos uma vida por trás disso”, declarou.

O jogador vê na moda uma plataforma legítima para reforçar sua identidade e combater preconceitos, especialmente a intolerância religiosa, que ainda enfrenta.

“Ainda sofro muito com isso por conta da minha religião. As manifestações] sempre foram naturais. Acho que vão se acostumar com o tempo”, disse.

Estreia com confiança

Recém-chegado às passarelas, o Paulinho demonstrou segurança e tranquilidade com o novo desafio. Ele, aliás, recebeu boas avaliações quanto à familiaridade com o desfile. A entrada em cena selou uma preparação cuidadosa e acompanhada pelo estilista.

“Dario conversou comigo, mostrou mais ou menos como vamos nos comportar e estou ansioso. Espero que dê tudo certo na passarela. Estou muito feliz e honrado de ter sido chamado e de participar”, disse às vésperas da estreia, ainda nos bastidores.

Retorno de Paulinho aos gramados

O atacante não atua desde julho, após passar por cirurgia, e vive uma fase de recuperação no Palmeiras. O retorno às atividades esportivas está previsto apenas para 2026, enquanto o Alviverde desfruta da boa fase de Vitor Roque na atual temporada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular