Arrascaeta exalta torcida do Flamengo em "final" contra Palmeiras

Diante de 71 mil torcedores, o Rubro-Negro bateu o líder por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo venceu a "final" contra o Palmeiras e acirrou a disputa pelo título. Diante de 71 mil torcedores, o Rubro-Negro bateu o líder por 3 a 2, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada, e deixou a briga embolada. Assim, o meia Arrascaeta, que marcou um dos gols da partida, exaltou a festa da torcida.

"Feliz pelo clima que se criou, a conexão com o torcedor, que jogou junto hoje e fez um grande papel. Para nós era uma final (o jogo contra o Palmeiras). Agora temos mais dez finais. Cada jogo é importante e é assim que temos que pensar. Essas tardes de Maracanã são incríveis", destacou Arrascaeta.

O clima de "final" tomou conta da partida. A tensão inicial deu lugar ao alívio para os rubro-negros aos dez minutos, quando Arrascaeta recebeu passe de Pedro e abriu o placar no Maracanã. Depois, o uruguaio voltou a brilhar quando serviu o camisa 9 para marcar o terceiro gol do Flamengo. Antes, no entanto, Vitor Roque fez para o Palmeiras e Jorginho fez o segundo do rubro-negro, de pênalti.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 61 pontos e igualou a pontuação do Palmeiras, mas segue na segunda colocação. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já pelo Brasileirão, visita o Fortaleza, sábado (25), às 19h30, no Castelão, pela 30ª rodada.