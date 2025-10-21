Brasília joga bem e vende caro derrota para o Praia na estreia

O bloqueio foi um dos caminhos para a vitória do Praia Clube sobre o Brasília em Uberlândia (MG) - (crédito: Bruno Cunha/Praia Clube)

Por Luís Moreira*

O primeiro ato do Brasília Vôlei na Superliga Feminina 2025/2026 terminou com derrota. A estreia diante do Praia Clube, em Uberlândia (MG), teve o revés por 3 sets a 1 (25/23, 25/20, 21/25 e 25/21), apesar do desempenho consistente da equipe do Distrito Federal.

A atuação deixou boas impressões, especialmente no primeiro set, quando o time da controlou as ações e chegou a silenciar o Ginásio do Uberlândia Tênis Clube antes de sofrer a virada nos pontos finais. Mesmo em meio à derrota, o destaque individual da partida foi brasiliense: Duda terminou como a maior pontuadora, com 18 bolas no chão. Campeã olímpica em Londres-2012, Adenízia foi o destaque mineiro, com 15.

A noite repetiu um roteiro conhecido do torcedor candango. O Brasília não vence em estreias de Superliga há quatro temporadas. A última vez foi em 2021/22, diante do Barueri, também fora de casa, por 3 sets a 1. Desde então, os começos têm sido duros: derrotas para Praia Clube (duas vezes), Osasco e Flamengo abriram as campanhas seguintes.

O Brasília volta à quadra no próximo sábado (25/10), novamente como visitante, diante do Tijuca Tênis Clube. A partida será no Ginásio Álvaro Vieira Lima, no Rio de Janeiro, às 16h. As cariocas ainda não estrearam na competição e enfrentam o Osasco nesta quarta-feira (22/10).

"Elas sacaram bem e acho que isso foi crucial no jogo. Abaixamos a guarda um pouco no segundo set, mas conseguimos crescer. Estamos começando e temos muito a crescer durante o campeonato" Duda, ponteira do Brasília, ao SporTV

O jogo

Toda a tensão da estreia se dissipou nos primeiros instantes do confronto em Uberlândia. Logo no ponto inicial, um rally eletrizante levantou o público e deu o tom do duelo. O Praia abriu o placar, mas a resposta brasiliense foi imediata. Com postura firme e execução precisa, o Brasília tomou a dianteira e ditou o ritmo durante praticamente todo o primeiro set. A estratégia de Spencer Lee era clara: forçar erros das mineiras e aproveitar as brechas. A tática surtiu efeito — o time chegou a abrir cinco pontos de vantagem —, mas a reação do Praia veio na reta final. Com maior volume ofensivo e eficiência nos ataques, as donas da casa viraram e fecharam a parcial em 25/23.

O impacto da virada foi visível. No segundo set, o Brasília perdeu o equilíbrio emocional e viu o Praia dominar completamente as ações. O placar chegou a 9 a 1, obrigando Spencer Lee a parar o jogo. “Ficou feio”, resumiu o treinador, em frase captada pela transmissão. Após o tempo técnico, a equipe reagiu parcialmente, impulsionada por boas jogadas de Gabi Carneiro e Duda, que dividiam a liderança em pontos (nove cada). A reação, porém, não bastou: o Praia confirmou a segunda parcial por 25/20.

Com dois sets abaixo, o Brasília mostrou resiliência. A equipe encontrou nos bloqueios um ponto de apoio, tanto defensivo quanto ofensivo, reduzindo o impacto dos ataques mineiros e abrindo espaço para contra-ataques. No centro da rede, o duelo entre gerações chamou atenção: Adenízia, referência do Praia, testava os limites de Duda, em noite inspirada. Do outro lado, Lívia Rafaelle respondia com a mesma intensidade, ajudando a recolocar o time candango na disputa. A consistência prevaleceu, e o Brasília venceu o terceiro set por 25/21, adiando a definição do confronto.

O Praia tentou reagir, mas o panorama do terceiro set persistiu. A defesa brasiliense manteve a postura incisiva. Doavam-se e entregavam tudo em quadra. A disputa seguiu equilibrada até a reta final, marcada por um rally de quase dois minutos em um dos momentos mais tensos da partida. O ponto em questão saiu para as donas da casa.

O Brasília ainda tentou explorar a noite ruim das mineiras, mas o fator experiência pesou. Guiado pela veterana e Adenízia, o Praia Clube emendou uma sequência de seis pontos e selou a vitória: 25/21 no set e 3 a 1 no placar geral. Premiada como a melhor da partida, a central destacou a partida abaixo das mandantes: “Hoje nós pecamos, fomos abaixo. A gente tem que melhorar para o próximo jogo”, destacou.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini