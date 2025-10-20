Filipe Luís, do Flamengo, dá declaração direcionada ao Palmeiras

A declaração de Filipe Luís, do Flamengo, direcionada ao Palmeiras - (crédito: Feed Gávea News)

No domingo (19 de outubro), o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Depois da partida, jogadores e comissão palmeirenses reclamaram da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Com o resultado, ambos chegaram a 61 pontos, com o Verdão à frente por ter 19 vitórias contra 18 do Fla.

Após o apito final, o lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos, em meio a protestos e indignação por uma falta não marcada nos instantes finais. A equipe alviverde também citou um pênalti não assinalado no primeiro tempo e questionou o lance que originou a penalidade para os cariocas.

Filipe Luís minimizou as queixas e avaliou que a arbitragem não interferiu no placar. Ele também criticou as reclamações do rival.

"Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, pra mim, é justo o resultado", disse.

Do lado palmeirense, Gustavo Gómez reconheceu o histórico do árbitro, mas fez duras críticas à atuação dele neste jogo.

"Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase oito anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim", disse o zagueiro palmeirense.

Em campo, com mais de 70 mil torcedores acompanhando o confronto, o Flamengo marcou com Arrascaeta, Jorginho e Pedro. O Palmeiras descontou com Vitor Roque e Gustavo Gómez.

Mesmo com a briga acirrada pela liderança do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras agora focam nos próximos compromissos válidos pela Libertadores. O Fla enfrenta o Racing na quarta-feira (22 de outubro), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal. O Alviverde, por sua vez, encara a LDU, em Quito, na quinta (23), às 21h30.