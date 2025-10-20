Superliga feminina de vôlei começa hoje; veja os principais nomes

Partida da Superliga do ano passado: nova temporada começa nesta segunda-feira - (crédito: Pedro Santana / CB)

A Superliga Feminina 2025/26 começa nesta segunda-feira (20/10), com seis times, da liga composta por 12 equipes, em quadra. A competição organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) garante uma vaga no Campeonato Sul-Americano de Clubes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A competição começa como campeonato de pontos corridos com 11 rodadas, e segue até 22 de dezembro. A próxima fase do torneio será no modo mata-mata, contando com quartas, semis e finais, todas no sistema melhor de três. Também está previsto o rebaixamento dos dois times que tiverem as piores pontuações no final da competição.

Mais de 180 atletas fazem parte dos elencos das 12 melhores equipes de voleibol brasileiro, contando inclusive com medalhistas olímpicas como Thaísa, que tem no histórico duas medalhas de ouro e uma de bronze. A atleta é apontada como uma das principais apostas da temporada.

O atual campeão da Superliga Feminina é o Osasco, que também é o time que fez mais contratações na temporada, contando com sete reforços, entre as principais chegadas do time paulista está a levantadora Jenna Gray, que é considerada uma das estrelas da seleção americana de vôlei.

Leia também: Projeto de vôlei de BBTS e Giovane beneficiará adolescentes do DF

Nesta segunda-feira, as três partidas da Superliga sãoa: Fluminense e Maringá, Flamengo x Barueri, ambas às 18h30 do horário de Brasília. Já as 21h, o Praia Clube enfrenta o Brasília no Ginásio Homero Santos, em Uberlândia (MG). As outras três partidas estão programadas para acontecer nos próximos dias:

21 de outubro, terça-feira:

Minas x Mackenzie, às 21h.

22 de outubro, quarta-feira:

Tijuca x Osasco, às 18h30.

Bauru x Sorocaba, às 18h30.

Confira as equipes que disputam a Superliga Feminina 2025/26

Barueri

Levantadoras: Lyara Medeiros ,Jackeline Moreno, Lyara e Giovanna.

Ponteiras: Aline Segato, Sabrina Groth, Luiza Vicente, Beatriz Fernandes, Ana Zanella e Alyce.

Opostas: Jheovana e Dhandara.

Centrais: Lanna Machado, Milena Souza, Luzia Nezzo, Joanna, Isabella , Juliana Palhano.

Líberos: Ana Luiza Bento, Letícia Gomes, Antônia e Vitória.





Brasília

Levantadoras: Jordane Tolentino, Ana Paula Nunes e Laura Mesquita.



Ponteiras: Karen Anjo, Mel Folhas, Nayara Felix, Emanuelle Moura e Gabrielle Marcondes.



Opostas: Gabriela Carneiro.



Centrais: Marina Oliveira, Sarah Evaristo, Lívia Santos, Lua Bezerra e Nandyala Gama.



Líberos: Victória Maria e Vitória Lage.

Fluminense

Levantadoras: Amanda Sehn e Fabíola.

Ponteiras: Pietra, Amanda Campos, Stephany , Vanessa Janke e Nelmaira Váldez.

Opostas: Ana Clara Medina, Ariane e Carol Grossi.

Centrais: Lays, Camila Paracatu, Dani Seibt, e Lara.

Líberos: Gabi Santin e Marcelle.





Mackenzie

Levantadoras: Rose Evaristo, Julia Oliveira, Kenya e Laura Dias.

Ponteiras: Gabriella Souza, Maria Luíza Gomes, Carla Santos, Gabrielly Costa e Geovanna Rodrigues.

Opostas: Arianne e Kimberlly.

Centrais: Kelly, Aline, Lia Mariano, Saraelen Lima, Raíssa, Bárbara e Emanuelle.

Líberos: Gabriella Dutra, Laryssa e Kika.





Maringá

Levantadoras: Mikaella Costa, Bruna Costa e Aysha.

Ponteiras: Sassá, Lauriana, Laiane, Karoline Tormena, Gabriela Cândido e Lohayne Endres.

Opostas: Jaqueline Schmitz, Isadora e Beatriz Souza.

Centrais: Fran Jacintho, Andressa, Larissa Gongra, Maria Clara, Graziele e Ana Marcelin González.

Líberos: Anielly e Paulina Souza.





Minas

Levantadoras: Fran e Julia Nowicka.

Ponteiras: Pri Daroit, Hilary Johnson, Glayce e Ana Luiza.

Opostas: Amanda e Maria Khaletskaya.

Centrais: Thaisa, Julia Kudiess, Giovana, Júlia Koehler e Laura Barbosa.

Líberos: Nyeme e Larissa.



Osasco

Levantadoras: Ana Luiza, Jenna Gray e Marina Sioto.

Ponteiras: Maiara, Maira, Rebeca Viana, Natália Danielski e Caitie Baird.

Opostas: Tifanny e Bianca Cugno.

Centrais: Mayhara, Geovana, Valquíria e Larissa.

Líberos: Camila Brait e Sophia Dantas.





Praia Clube

Levantadoras: Macris, Ju Carrijo e Milla.

Ponteiras: Maria Koleva Yordanova, Payton Caffrey, Pri Souza, Michelle Pavão e Maria Clara.

Opostas: Monique Pavão e Morgahn Fingall.

Centrais: Adenízia, Milka, Carol Gattaz, Isabelle Venâncio e Gabi Martins.

Líberos: Natinha, Suelen e Nathalia.

Sesc Flamengo

Levantadoras: Clara, Giovana e Vivian.

Ponteiras: Helena, Karina, Mikaela e Simone Lee

Opostas: Camila Mesquita e Tainara.

Centrais: Adria (remanescente), Juju , Lorena e Masa Kirov.

Líberos: Laís e Victoria.





Sesi Bauru

Levantadoras: Dani Lins, Claudinha e Amanda.

Ponteiras: Isabella, Talia , Kasiely, Roslandy e Giovanna.

Opostas: Nia Reed e Bruna Moraes.

Centrais: Diana, Mayany, Lara e Thays.

Líberos: Léia e Keyt Alves.



Tijuca

Levantadoras: Maria Clara Carvalhaes e Jennifer Nogueras.

Ponteiras: Gabi Gagliassi, Lorena Peres, Grecia Castro, Paula Mohr e Ariele.

Opostas: Ivna Colombo (Universidad San Martín-PER) e Julia Azevedo (Abel Vôlei)

Centrais: Vivian, Ema Kneiflova, Rebeca e Lívia.

Líberos: Bruna e Letícia.

Sorocaba

Levantadoras: Laura Sertic, Letícia, Istefani, Beatriz Bianchi e Isabella Vitória.

Ponteiras: Camilly, Isabela Paquiardi, Anna Helene e Vitória Parise.

Opostas: Pamela Sanabio, Eduarda Dias, Rafaella Silva e Manuella.

Centrais: Flávia Gimenes, Gabriela Furlanetto, Manuella, Ana Carolina, Camilla Cristina e Caroline Godoi.

Líberos: Laura Fabian, Audren Rose e Giovana Pontes.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Esportes Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo cola no Palmeiras

Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo cola no Palmeiras Esportes Arrascaeta relata tentativa de assalto após vitória do Flamengo no Maracanã

Arrascaeta relata tentativa de assalto após vitória do Flamengo no Maracanã Esportes São Paulo amplia lista de desfalques para jogo contra o Bahia