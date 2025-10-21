Omik assina a identidade visual do STU National Street Finals no DF

É costume do Skate Total Urbe, o STU, convidar artistas locais para assinar a identidade visual de cada evento. Para o STU Nation Street Finals, a decisão temporada, entre sexta-feira (24/10) e domingo (26/10), no Parque da Cidade, a missão foi delegada a Mikael Omik, nascido e criado em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Formado em arquitetura, Omik é conhecido pela precisão das linhas e pelo olhar atento aos detalhes. Moderna e rodeada de monumentos, a capital federal é uma inspiração para o artista capaz de transformar sentimentos em formas e mensagens visuais.

Omik costuma propor em suas obras experiências sensoriais e reflexivas. Para ele, cada escultura, pintura ou instalação é oportunidade para transformar o invisível em matéria, buscando o diálogo com as características de Brasília e o equilíbrio entre o racional e o intuitivo, o concreto e o poético.

O artista se orgulha de ter apresentado trabalhos em centros culturais e galerias do Brasil e do exterior, como França, Portugal, Japão e Estados Unidos. “Quando o STU me procurou, logo pensei em desenvolver uma arte que, não necessariamente, tenha um vínculo visual literal ao skate, mas a ideia de trazer como conheci o skate e comecei a praticar, o que chamou minha atenção, que foi o grafite nas estruturas das rampas. Assim, migrei de algo que já tinha iniciado recentemente para uma magia diferente”, compartilha.

Obra visual produzida por Omik para a final da temporada do STU National (foto: STU/Divulgação)

A mente do artista

O processo criativo de Omik é caracterizado por uma trilogia. Para ele, figuras femininas sempre deixam as imagens mais agradáveis. Porém, a escolha da identidade do STU National Street Finals em Brasília tem como explicação o simbolismo da força das mulheres.

“A primeira, vem como o início, de como conheci o skate, trazendo um elemento em composição da imagem. A segunda, como o florescer das escolhas, o quanto se amadurece não pelo simples passar do tempo, mas também pelo quanto se absorve e pratica durante o passar dele. A terceira, é quando já se sente seguro, valorizando a vinda do novo, trazendo cores com muitos contrastes e carregados do sentimento de dizer sou brasileiro e minha arte é o fruto disso”, explica.

Os traços de Omik têm referências figurativas aos azulejos de Athos Bulcão em composição à arte, aos paisagismos olhados de cima de Burle Marx e curvas dos vitrais de Marianne Peretti, como os presentes na Catedral.

O que é o STU National Street Finals?

Após passar por Criciúma (SC), Florianópolis e Curitiba, o STU National, principal circuito de skate do país, desembarca em Brasília pela primeira vez. O Parque da Cidade será o coração do skate street do país com uma pista que ficará como legado. O complexo receberá em breve estrutura para a modalidade park. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio da plataforma Zig Tickets (clique aqui para acessar). Cada pessoa pode retirar dois tíquetes.

A baiana Maria Almeida lidera o ranking e tem como principais concorrentes pelo título Duda Ribeiro, Isabelly Ávila e Pâmela Rosa. Gabryel Aguilar puxa a fila dos homens. Ivan Monteiro, Marcelo Batista, Sebastian Simonetto são outros nomes do cenário. O paraskate também estará na programação do STU National Street Finals neste fim de semana.

Programação

A agenda do STU National Street Finals começa na sexta-feira, com os treinos oficiais. No sábado, haverá eliminatórias e semifinais, com abertura dos portões às 12h. No domingo, a programação terá início às 10h. Serão coroados os campeões do paraskate street, street feminino e masculino

Trabalhos de Omik são exibidos pela capital federal (foto: STU/Divulgação)



