Mundial Sub-17 Feminino: Brasil sofre, mas arranca empate contra Costa Rica

A Seleção Brasileira Feminina sub-17 flertou com a classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo nesta terça-feira. O empate por 1 x 1 com a Costa Rica, pela segunda rodada, adiou o avanço das brasileiras para a próxima rodada. As costarriquenhas abriram o placar com a camisa 10 Lúcia, em uma etapa de domínio das centro-americanas. A reação do Brasil veio na reta final. Gi Iseppe encontrou a oportunidade para deixar tudo igual. A chance da virada escapou com a meia-atacante Kaylane. Ela perdeu pênalti nos últimos instantes do jogo.

O próximo compromisso da Seleção no torneio é nesta sexta-feira (24/10), às 16h, contra a Itália. O Brasil é líder temporário do Grupo A, com quatro pontos. As italianas, com um ponto a menos, jogam hoje, às 16h, contra Marrocos. A briga do confronto direto será pela liderança, pois ambas as equipes se classificam pelos critérios de classificação (os dois primeiros de cada chave, além dos quatro melhores terceiros).

A estratégia brasileira passou por incomodar as fragilidades da Costa Rica para comandar o ritmo na etapa inicial. Entretanto, as adversárias souberam dar trabalho para a defesa verde e amarela, procurando espaço para mandar a bola para o fundo da rede. Faltou intensidade ao Brasil, com muitos erros de passe em zonas perigosas. Aos 31, Andreyna saiu errado com a bola. Kiana, atenta, encontrou a 10 Lúcia livre de marcação, tocou e a costarriquenha não hesitou para abrir o marcado. A reta final foi polêmica por causa da não marcação de um pênalti para o Brasil. Em seguida, a árbitra Alina Pesu encerrou o período.

No segundo tempo, a Seleção brasileira voltou com mais atitude. Porém, o relógio se tornava o maior adversário. A equipe da técnica Rilany Santos precisava da vitória para garantir a vaga antecipada às oitavas de final. As meninas cresceram no jogo. Apesar de faltar efetividade, colocaram a goleira Fernández para sujar o uniforme. Foram inúmeras oportunidades para igualar o placar. O Brasil chegou a marcar com Gi Iseppe, porém a companheira Evelin estava em posição de impedimento.

Os minutos finais foram teste para cardíaco. Com nove minutos para encerrar, a bola da meia-atacante Dulce Maria beijou a trave adversária. O gol canarinho aparentava estar maduro. Na sequência, a insistência venceu. Com o gol aberto, Gi Iseppe recebeu o cruzamento da xará Giovanna Waksman e, no cabeceio, deixou tudo igual.

Nos acréscimos, o Brasil teve a chance da virada após uma marcação de pênalti a favor. A capitã Kaylane foi para a bola, mas não teve o tento convertido. O confronto encerrou 1 x 1, deixando a classificação para o próximo jogo contra a Itália.

Ficha técnica

Copa do Mundo Sub-17 - segunda rodada

Costa Rica 1 x 1 Brasil

Local: Academia de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos

Arbitragem: Alina Pesu

Costa Rica

Valeria; Naidelyn, Tiara, Fabiana e Karol; Daniela, Isska (Lindo) e Kiana; Lucia, Nubia e Emma (Arronis). Técnico: Edgar Rodriguez.

Gol: Lucia

Cartões amarelos: Kiana e Rui

Brasil

Ana Morganti; Marina, Andreyna, Allyne (Pepê) e Julia Faria; Kaylane, Julia Pereira e Giovanna; Evelin, Gi Iseppe e Maria. Técnica: Rilany.

Gol: Gi Iseppe

Cartão amarelo: Não houve

