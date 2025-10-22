Destaque do Vasco, Nuno Moreira é o ponta com mais participações em gols no Brasileirão - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

No momento em que o Vasco luta por protagonismo no Campeonato Brasileiro, um nome tem se destacado de maneira constante: Nuno Moreira. O atacante de 26 anos vive a melhor fase da carreira e é peça-chave no modelo de jogo de Fernando Diniz.

O destaque de Nuno Moreira vai além do Vasco. Ele é o ponta com mais participações em gols no Brasileirão: são 11 no total, com 6 gols e 5 assistências. No cenário geral, considerando todos os jogadores da competição, o português está no Top-10, de acordo com o site "O Gol".

Além da produtividade ofensiva, o jogador também chama atenção pela regularidade. Nuno é o único atleta do elenco do Vasco que participou de todas as partidas do Brasileirão até aqui. Um feito que destaca o seu profissionalismo. Vale lembrar que o jogador está em atividade desde agosto do ano passado, quando defendia o Casa Pia, de Portugal.

Por outro lado, a relação com o técnico Fernando Diniz reforça esse protagonismo. Desde a chegada do treinador ao Vasco, Nuno Moreira foi titular em todos os jogos sob seu comando — um indicativo importante de que sua entrega em campo vai além dos números. O atacante, que já jogou também de volante, é o representante do treinador dentro de campo.

"É um dos jogadores mais inteligentes que eu já trabalhei. Tem muita inteligência para jogar e absorver informação. Ele vai reconhecer o próprio potencial. Caiu como uma luva no Vasco. Fico feliz dele jogar bem, fazer gol e dar assistência. Ele é tático, solidário e ajuda a gente em todas as fases do jogo", afirmou Diniz.

Nuno é carrasco em clássico

No gol marcado sobre o Fluminense, Nuno Moreira alcançou um feito importante no Vasco. O atacante se tornou o terceiro jogador do elenco a balançar a rede dos rivais cariocas. Além dele, Coutinho e Vegetti também realizaram essa façanha.

