Flamengo volta a enfrentar o Racing após dois anos; os remanescentes

Ao enfrentar o Racing (ARG) nesta quarta-feira (22/10), o Flamengo reencontrará um rival que não enfrenta desde 2023. Os gigantes, afinal, duelaram pela Libertadores há dois anos e agora voltam a se encarar, desta vez por vaga na final da competição mais importante do continente.

Na ocasião, os jogos valiam pela fase de grupos do torneio. O Jogada10, então, entrou no túnel do tempo e encontrou remanescentes nos jogos em questão. Confira, Joganauta!



A partida no Maracanã, mesmo palco do duelo desta quarta, teve vitória Rubro-Negra, por 2 a 1. Wesley anotou o primeiro gol com a camisa do Flamengo, aos 35?, dando vantagem aos donos da casa. No começo da etapa final, porém, Matías Rojas (ex-Corinthians) anotou um golaço para deixar tudo igual. No fim da partida, Victor Hugo aproveitou assistência de Cebolinha para chutar no canto e fazer o 2 a 1.

Remanescentes de Flamengo x Racing

Assim, nove são os remanescentes do jogo em questão. Dentre os titulares daquela partida, são apenas cinco: o goleiro Matheus Cunha; o lateral-esquerdo Ayrton Lucas; o volante Pulgar; o meia de Arrascaeta; e o centroavante Pedro. Os dois primeiros são reservas atualmente.

Filipe Luís – à época ainda jogador – e Cebolinha entraram na etapa final. Já o lateral-direito Varela e o ponta Bruno Henrique ficaram no banco e sequer entraram. Em relação ao jogo do "turno" (empate por 1 a 1, em Avellaneda), o Flamengo ainda tinha Léo Pereira, que, lesionado, não atuou na "volta". Totalizando, assim, dez remanescentes daquele elenco.

O Racing terminaria o Grupo A na liderança, com 13 pontos. O Fla ficou em segundo, com 11, com ambos os times avançando às oitavas. Enquanto os argentinos avançaram perante o Atlético Nacional (COL), o Rubro-Negro caiu para o Olímpia (PAR) na fase inicial do mata-mata. O Racing deu adeus nas quartas: após dois 0 a 0 contra o Boca Jrs, em clássico nacional, o time xeneize avançou nos pênaltis.

