Mbappé, Haaland e Kane alimentam o pecado da gula por artilharias

Três dos melhores atacantes do mundo elevaram o sarrafo no início da Liga dos Campeões da Europa e convidam e mandam um recado à concorrência: sigam-nos os bons. O francês Kylian Mbappé do Real Madrid lidera a artilharia com cinco gols em duas exibições. O alemão Harry Kane vem logo atrás com quatro. Ambos entram em campo nesta quarta-feira contra a Juventus e o Brugge, respectivamente. Erling Haaland deixou o dele nesta terça na vitória por 2 x 0 contra o Villarreal, no Estádio El Madrigal.

Mbappé fez a diferença contra o Olympique de Marselha e o Kairat. O adversário nesta terça, às 16h (de Brasília), na Arena Juventus, em Turim, é mais qualificado. Intocável no ataque merengue, ele tem como desafio manter a média de 2,5 gols por partida diante dos bicampeões europeus. A Velha Senhora empatou por 4 x 4 com o Borussia Dortmund e por 2 x 2 com o Villarreal no início da campanha nesta edição.

A confiança do treinador espanhol Xabi Alonso e da torcida do Real Madrid em Mbappé é grande. Nos últimos oito jogos do clube merengue, o atacante marcou em todas. Se somar as disputas pela seleção e os confrontos pelo Real Madrid, o jogador acumula 18 gols em 14apresentações, seis deles em cobranças de pênalti. Os números não mentem. O camisa 9 é artilheiro da Champions League com cinco e de La Liga, o Campeonato Espanho, com 10.

Performance na temporada (todas as competições)

Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 gols em 18 jogos (0,77)

Harry Kane (Bayern de Munique): 14 gols em 22 jogos 0,63)

Erling Haaland (Manchester City): 13 gols em 23 jogos (0,56)

Para Harry Kane, o momento na carreira é de ascensão. Depois de quebrar o jejum pessoal e conquistar os primeiros títulos na carreira pelo Bayern de Munique, o inglês vive em lua de mel com o clube bávaro e tornou-se protagonista no elenco. ganhou a Bundesliga e a Copa da Alemanha. Na temporada alemã, soma 12 gols em sete rodadas. Na Champions League não é diferente: duas vitórias em dois jogos, balançando a rede quatro vezes. A próxima vítima pode ser o frágil Brugge da Bélgica, às 16h, no Allianz Arena, em Munique.

O norueguês Haaland fecha o trio de medalhões turbinados na largada da Champions League. Aos 25 anos, ele é o maior artilheiro da Noruega. Na Data FIFA de outubro, deixou a seleção um pouco mais próxima de disputar a Copa do Mundo de 2026 após 28 anos de espera. Haaland vive momento de reconstrução do Manchester City com o Pep Guardiola. Mesmo assim, é o artilheiro da Premier League com 11 gols. O City ensaia brigar pelo topo.

Haaland entrou em campo nesta terça-feira pela Champions League. O Manchester City venceu o Villarreal fora de casa e, mais uma vez, centroavante deixou o dele para carimbar a vitória por 2 x 0 dos ingleses contra o Villarreal. Com o tento, Haaland se aproxima dos companheiros na briga pela artilharia. Ao todo, soma três gols na Champions, um por jogo.

