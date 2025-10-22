InícioEsportes
BASQUETE

Brasília estreia no NBB com vitória em casa sobre o Osasco

Representante do Distrito Federal aplica 77 x 74 em noite de destaque do armador Corvalan. Próximo jogo é contra o Rio Claro, no sábado (25/10), às 17h

Bolas de três pavimentaram o caminho para a vitória do Brasília - (crédito: Matheus Maranhão/CAIXA Brasília Basquete)
Bolas de três pavimentaram o caminho para a vitória do Brasília - (crédito: Matheus Maranhão/CAIXA Brasília Basquete)

Por Lucas Alarcão*

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
O Brasília venceu o Osasco na estreia na temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil, por 77 x 74, nesta quarta-feira (22/10), no Ginásio Nilson Nelson. O cestinha dos mandantes foi o armador Corvalan, com 19 pontos. Do lado dos visitantes, quem mais marcou foi Britos, com 23.

“Com certeza foi um jogo especial, tivemos nervosismo no fim do segundo tempo, mas temos muito para melhorar, acho que hoje a energia não faltou, temos muito a consertar ainda. Sabemos que o NBB está bem forte. Não teremos jogo fácil. Mas é isso, começamos com o pé direito. Conseguimos a vitória e vamos para cima”, destacou Corvalan, ao Correio.
O Brasília terá uma sequência de três partidas em casa. O próximo jogo será contra o Rio Claro, neste sábado (25/10), às 17h. 

O jogo

O quinteto inicial do Brasília para a partida tinha quatro novatos: Crescenzi, Corvalan, Brunão e Paulichi. Porém, foi um velho conhecido que levantou a torcida: Von Haydin converteu bola para três no início e incendiou as arquibancadas. Do outro lado, tinha o Osasco, que viajou pela primeira vez pelo NBB ao vir a Brasília. No primeiro quarto, foram 10 cestas de três pontos das duas equipes, e a franquia paulista saiu vencedora por 24 x 19. O destaque foi para Harris, o ala/armador dos visitantes, que encerrou o primeiro quarto com 10 pontos.

No segundo período, o enredo seguiu o mesmo: o Brasília ensaiava tomar a frente, mas logo o Osasco conteve a euforia dos donos da casa com a manutenção da vantagem no placar. Entretanto, embalado pela torcida, o time do DF reagiu e, após cesta do camisa 14, Buiú, viraram a partida. O segundo quarto terminou 42 x 38 para o Brasília, e o destaque foi exatamente Buiú. Ele foi peça-chave para a virada, e encerrou o primeiro tempo com 14 pontos.

O Brasília não dava brechas para o Osasco assumir a liderança no placar, o que obrigava o técnico dos Paulistas, Ênio Vecchi, a pedir tempo. Mas isso não foi capaz de deter o ataque e a defesa do time da casa, que logo abriu uma vantagem de 10 pontos. No fim, o Osasco conseguiu baixar a diferença para cinco pontos, e a parcial terminou em 61 x 56 para o Brasília.

No último quarto, o Osasco usou todas as forças para retomar a liderança. O Brasília se aproveitava dos erros de seu adversário e saía em contra-ataques. O time da capital mostrava grande variação para pontuar e seguir com margem confortável. Nos dois minutos finais, os paulistas acordaram e, a partir de cestas de três pontos, começaram a baixar a diferença. Mas o argentino apareceu novamente, e cravou dois pontos para sacramentar a vitória: 74 x 77.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/10/2025 22:54 / atualizado em 22/10/2025 23:23
SIGA
x