Brasília estreia no NBB com vitória em casa sobre o Osasco

Por Lucas Alarcão*
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Com certeza foi um jogo especial, tivemos nervosismo no fim do segundo tempo, mas temos muito para melhorar, acho que hoje a energia não faltou, temos muito a consertar ainda. Sabemos que o NBB está bem forte. Não teremos jogo fácil. Mas é isso, começamos com o pé direito. Conseguimos a vitória e vamos para cima”, destacou Corvalan, ao Correio.
O jogo
O quinteto inicial do Brasília para a partida tinha quatro novatos: Crescenzi, Corvalan, Brunão e Paulichi. Porém, foi um velho conhecido que levantou a torcida: Von Haydin converteu bola para três no início e incendiou as arquibancadas. Do outro lado, tinha o Osasco, que viajou pela primeira vez pelo NBB ao vir a Brasília. No primeiro quarto, foram 10 cestas de três pontos das duas equipes, e a franquia paulista saiu vencedora por 24 x 19. O destaque foi para Harris, o ala/armador dos visitantes, que encerrou o primeiro quarto com 10 pontos.
No segundo período, o enredo seguiu o mesmo: o Brasília ensaiava tomar a frente, mas logo o Osasco conteve a euforia dos donos da casa com a manutenção da vantagem no placar. Entretanto, embalado pela torcida, o time do DF reagiu e, após cesta do camisa 14, Buiú, viraram a partida. O segundo quarto terminou 42 x 38 para o Brasília, e o destaque foi exatamente Buiú. Ele foi peça-chave para a virada, e encerrou o primeiro tempo com 14 pontos.
O Brasília não dava brechas para o Osasco assumir a liderança no placar, o que obrigava o técnico dos Paulistas, Ênio Vecchi, a pedir tempo. Mas isso não foi capaz de deter o ataque e a defesa do time da casa, que logo abriu uma vantagem de 10 pontos. No fim, o Osasco conseguiu baixar a diferença para cinco pontos, e a parcial terminou em 61 x 56 para o Brasília.
No último quarto, o Osasco usou todas as forças para retomar a liderança. O Brasília se aproveitava dos erros de seu adversário e saía em contra-ataques. O time da capital mostrava grande variação para pontuar e seguir com margem confortável. Nos dois minutos finais, os paulistas acordaram e, a partir de cestas de três pontos, começaram a baixar a diferença. Mas o argentino apareceu novamente, e cravou dois pontos para sacramentar a vitória: 74 x 77.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima