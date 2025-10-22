Ibaneis oferece Brasília para substituir Lima na final da Libertadores

Os olhos da Conmebol estão voltados para o Mané Garrincha diante da crise política deflagrada em Lima, no Peru, palco original da final única, em 29 de novembro - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disponibilizou o Estádio Mané Garrincha ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, caso o dirigente decida mudar a sede da decisão da Copa Libertadores da América. A final única está marcada para 29 de novembro no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, mas o país passar por uma grave instabilidade política. O Chefe de Estado, José Jeri, declarou estado de emergência na capital da nação. A media vale por 30 dias. O documento foi encaminhado nesta sexta à Conmebol. De um lados das semifinais estão Flamengo e Racing. Do outro, LDU e Palmeiras.

Antes de oficializar Brasília como alternativa foram necessários ajustes com a Arena BSB, concessionária responsável pela administração do complexo. O estádio tem uma agenda intensa de shows no segundo semestre, especialmente em novembro, com três concerto internacionais e um nacional no gramado. Em 2 de novembro, a cidade receberá a turnê internacional do Guns N'Roses. Nove dias depois, é a vez do Linkin Park. Estão previstos também o Mixturadim com Turma do Pagode e Rodriguinho no estádio e o megashow de Marisa Monte em 29 de novembro, dia do jogo, no Eixo Cultural Ibero-Americano.

"Muito embora esta Confederação Sul-Americana de Futebol – CONMEBOL tenha confirmado que a final do campeonato ocorrerá na cidade de Lima, no Peru, as recentes notícias veiculadas sobre a tensão política e de segurança naquele País ganharam contornos mais sensíveis com a informação de que no último dia 21 de outubro foi decretado estado de emergência em Lima, por trinta dias, para conter a escalada de violência", diz o documento assinado por Ibaneis Rocha.

O texto continua. "Em vista de tal contexto, é o presente para disponibilizar o Estádio Nacional de Brasília – Arena BRB Mané Garrincha para a realização da partida. Trata-se do segundo maior estádio do Brasil, com capacidade de 72.851 espectadores, dispondo, portanto, de porte para sediar esse importante evento esportivo", oferece o governador.

"Ademais, ressalto que a realização desse evento na Arena BRB Mané Garrincha conta com o firme compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) em garantir condições propícias à realização do espetáculo, como a manutenção da qualidade do gramado e o apoio das forças de segurança pública", prossegue Ibaneis Rocha no Ofício 202/2025.

Brasília e Montevidéu foram as candidatas derrotadas por Lima. Portanto, o Chefe do Executivo local larga na frente do Uruguai e lembra a Alejandro Domínguez. "O Distrito Federal dispõe de ampla e qualificada rede hoteleira, de infraestrutura urbana e de serviços para recepcionar um evento de tal porte, estando a Arena BRB Mané Garrincha localizada próxima a shoppings centers, hotéis, restaurantes, lojas comerciais, museus, pontos turísticos, edifícios cívicos e parques, além de estar integrada a ampla rede de transportes, como aeroporto, rodoviária interestadual, ônibus urbanos, acessos viários e ciclovias".

As experiências em eventos esportivos anteriores de grande porto também são ressaltadas. "Brasília conta com experiência consolidada na realização de eventos esportivos de relevância internacional, tais como a Copa do Mundo FIFA de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, as Ligas das Nações de Vôlei Feminino e Masculino, o Sul-Americano de Vôlei de Praia, o Grand Slam de Judô, a Copa do Mundo Sub-17 de Futebol, além de jogos da Copa América, da Supercopa do Brasil, partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol e da Seleção Brasileira, inclusive pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - América do Sul".

Ibaneis Rocha encerra o texto assim: "Por conseguinte, em razão desses e outros atributos, estou seguro de que a realização do jogo da final da CONMEBOL Libertadores, no próximo dia 29 de novembro, em Brasília, será mais uma exitosa parceria em prol do futebol mundial".

A final da Copa Sul-Americana de 2025 seria originalmente em Santa Cruz de la Sierra e mudou para Assunção devido aos atrasos nas obras da arena boliviana escolhida pela Conmebol.