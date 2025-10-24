CBF cria grupo de trabalho para debater melhorias na arbitragem

A CBF anunciou a criação de um grupo de trabalho focado em debater e apresentar propostas para melhorar a arbitragem no país. O presidente Samir Xaud assinou, nesta quinta-feira (23), a portaria que convida membros da comunidade do futebol a participarem. Inclusive, este grupo seguirá um modelo semelhante ao que debateu o Fair Play Financeiro. Para liderar a nova comissão, a CBF escolheu o presidente da federação do Amapá, Raimundo Góes Netto, juntamente com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Cintra.

Além disso, a portaria prevê a participação de representantes de clubes das Séries A e B, federações e também de árbitros e consultores independentes. Os interessados poderão se inscrever para participar dos debates até o próximo dia 29 de outubro. O objetivo principal é discutir temas centrais, como a profissionalização da arbitragem, a formação de novos juízes, o treinamento e, principalmente, o uso de tecnologia. Portanto, a expectativa é que a comissão apresente um relatório com propostas de ações em 60 dias.

Esta iniciativa da CBF é, sem dúvida, uma resposta direta às críticas recentes que os clubes têm feito à arbitragem nacional. A saber, o tema gera polêmica constante no Campeonato Brasileiro. Neste mês, por exemplo, a CBF afastou os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva após eles cometerem erros em partidas da competição. Dessa maneira, a criação do grupo busca encontrar soluções para a crise de credibilidade que afeta o torneio.

Paralelamente, a CBF já trabalha com outros projetos para o setor. Para o ano que vem, a entidade espera iniciar um projeto piloto de profissionalização dos árbitros. Outro ponto importante é o desejo de implantar o impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026. Inclusive, Rodrigo Cintra viajou à Inglaterra neste final de semana para se reunir com executivos da Genius, empresa que fornece a tecnologia para a Premier League e que desponta como favorita para os torneios nacionais.

