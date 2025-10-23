Harry Kane supera marca impressionante de Messi e Cristiano Ronaldo

Harry Kane atingiu uma marca expressiva nessa quarta-feira (22), ao balançar as redes na vitória do Bayern de Munique por 4 a 0 sobre o Club Brugge, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League.

O atacante inglês chegou a 20 gols com apenas 12 partidas disputadas pelo clube alemão, superando os inícios artilheiros de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em temporadas anteriores.

Segundo levantamento do perfil Opta, a temporada mais rápida de Cristiano Ronaldo para alcançar os 20 gols por clubes foi em 2014/15, quando precisou de 13 jogos. Messi, por sua vez, atingiu a mesma marca em 17 partidas no mesmo período.

Com desempenho superior aos dois, Kane soma gols em quase todas as aparições com a camisa bávara, mostrando regularidade tanto na Bundesliga quanto na Liga dos Campeões.

Impacto imediato e versatilidade ofensiva

Desde a sua chegada, o centroavante tem sido protagonista nos dois principais torneios do calendário do clube. Pela Champions, marcou em todos os três confrontos, incluindo atuação decisiva diante do Chelsea, em que anotou dois gols na vitória por 3 a 1.

Além disso, mesmo atuando como armador em alguns momentos, Kane manteve alto rendimento, contribuindo com gols e assistências.

Na Bundesliga, o inglês registra 12 gols em sete rodadas, sendo o principal nome ofensivo do Bayern sob o comando do técnico Vincent Kompany. A equipe lidera a competição com 100% de aproveitamento, desempenho que reflete a influência direta do camisa 9 na construção das vitórias.

Marcas pessoais e desempenho comparativo

Aos 30 anos, Kane já acumula quase metade do total de gols das suas temporadas mais produtivas. Em 2023/24, pelo Bayern, ele alcançou 20 gols em dois meses. Para efeito de comparação, na mesma temporada, marcou 44 vezes em 45 partidas.

Seu melhor desempenho individual foi em 2017/18, com 41 gols em 48 jogos pelo Tottenham.

As características clássicas de um centroavante — posicionamento, força física e precisão nas finalizações — seguem presentes em seu jogo. No entanto, o atleta tem ampliado sua participação com visão de jogo e passes em profundidade, atuando com frequência fora da área.

Essa adaptação, segundo a comissão técnica do clube alemão, tem sido essencial para equilibrar o sistema ofensivo.

Momento técnico e perspectiva imediata

Harry Kane vive, até aqui, o início mais produtivo de sua carreira em termos de média de gols por jogo. Com desempenho eficiente, o atacante se consolidou como peça-chave do elenco bávaro nesta temporada.

A combinação de experiência, versatilidade e capacidade de decisão o coloca como um dos nomes mais influentes do futebol europeu no momento.