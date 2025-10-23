Máfia e lesão fake: operação do FBI prende atleta e técnico da NBA

Ao todo, o FBI identificou sete partidas suspeitas, entre 2023 e 2024 - (crédito: AFP)

O noticiário policial tomou conta da NBA nesta quinta-feira. Uma operação do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) resultou na prisão de Terry Rozier, jogador do Miami Heat, Chauncey Billups, hall da fama da NBA e técnico do Portland Trail Blazers, e Damon Jones, ex-Cleveland Cavaliers, por suspeita de participação em apostas esportivas ilegais e fraudes em jogos de pôquer apoiados pela máfia. Segundo informações da ESPN, um total de 34 pessoas foram detidas após uma investigação de anos, que abrangeu 11 estados americanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o FBI, Rozier e Damon Jones são suspeitos de utilizar informações internas da NBA para manipular apostas, enquanto Billups é processado por participação em partidas de pôquer manipuladas junto à La Cosa Nostra, uma das famílias da máfia mais conhecidas no mundo. Em comunicado oficial, a NBA decidiu afastar Rozier e Billups de seus respectivos times.

Leia também: Hackers invadem site da FIA e expõem dados de milhares de pilotos



Rozier foi preso em Orlando, na Flórida, onde o Miami Heat enfrentou o Magic na quarta-feira. Já Billups, que comandou o Trail Blazers em derrota para o Minnesota Timberwolves em Portland, foi preso em Oregon.

De acordo com a ESPN, casas de apostas de vários estados norte-americanos sinalizaram interesse suspeito nas estatísticas de Rozier antes do jogo entre Charlotte Hornets, clube que ele defendia à época, e New Orleans Pelicans, em 23 de março de 2023.

Segundo a investigação, uma única pessoa fez 30 apostas em um intervalo de 46 minutos relacionadas ao desempenho de Rozier nesta partida em questão. Porém, o jogador precisou deixar a quadra contra o New Orleans Pelicans após dez minutos, alegando uma lesão no pé. Com isso, o apostador teve um retorno positivo de cerca de R$ 74 mil (US$ 13.759).

Leia também: Tiago Splitter assume Blazers e será primeiro técnico brasileiro na NBA



A NBA também já havia investigado Rozier, mas não conseguiu determinar que o atleta seria culpado pelo envolvimento no esquema ilegal de apostas. Nesse esquema de manipulação de apostas esportivas.

Ao todo, o FBI identificou sete partidas suspeitas, entre 2023 e 2024, que contaram com o envolvimento do ala. Damon Jones, que defendeu os Cavaliers por várias temporadas, é suspeito de ter interferido no duelo entre Lakers e Bucks, em 9 de fevereiro de 2023. Segundo Kash Patel, diretor do FBI, a manipulação das partidas resultou em prejuízo de R$ 37,8 milhões (US$ 7 milhões) nas vítimas.

Em relação às fraudes no pôquer, O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, Joseph Nocella Jr., afirmou, ainda segundo a ESPN, que o esquema tinha como alvo vítimas conhecidas como "peixes", que eram atraídas para participar de jogos fraudados com a chance de jogar ao lado de ex-atletas conhecidos como "cartas de rosto". Segundo Nocella, Billups era uma dessas celebridades.

Leia também: Brasília estreia no NBB com vitória em casa sobre o Osasco



As partidas de pôquer eram fraudadas através de uma sofisticada tecnologia de trapaça, que contava com máquinas de embaralhar cartas alteradas, câmeras escondidas em bandejas de fichas de pôquer, óculos de sol especiais e equipamentos de raio-X embutidos na mesa para ler as cartas de jogadores desavisados.

Depois que os "peixes" perdiam, a máfia usava de violência e extorsão para garantir que pagassem suas dívidas de jogo, disse Nocella. Segundo Jessica Tisch, comissária de polícia da cidade de Nova York, a FBI descobriu que o esquema envolvia membros e associados das famílias Bonanno, Gambino, Lucchese e Genovese, todas ligadas à máfia.

Para Nocella Jr, este é um dos esquemas de corrupção esportiva "mais descarados desde que as apostas esportivas online se tornaram amplamente legalizadas nos Estados Unidos".

No comunicado oficial, a NBA disse que está revisando as acusações do FBI anunciadas nesta quinta. Além do afastamento de Rozier e Billups, a liga disse que vai continuar cooperando com as autoridades.

"Levamos essas alegações com a maior seriedade, e a integridade do nosso jogo continua sendo nossa principal prioridade", diz o comunicado.