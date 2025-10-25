Brasília enfrenta o Rio Claro pela segunda partida no NBB

Por Lucas Alarcão*
O Brasília Basquete enfrentará o Rio Claro, no Ginásio Nilson Nelson, às 17h deste sábado (25/10). Este é o segundo dos quatro jogos seguidos da equipe do DF em casa. Na última quarta-feira (22), a franquia estreou no Novo Basquete Brasil (NBB) com vitória sobre o Osasco, por 77 x 74.
O Rio Claro retorna à elite do basquete nacional depois de dois anos. Porém, a campanha começou com derrota em casa para o Pinheiros, por 88 x 86. Para a partida contra o Brasília, a equipe do interior paulista contará com o retorno de Gemadinha à capital federal. O armador foi uma das peças-chave do time do DF na temporada 2024/2025.
Armador e destaque do Brasília na estreia contra o Osasco, com 19 pontos, o argentino Facundo Corvalan exalta a energia e o ambiente no início de temporada. "Estamos nos preparando da melhor forma possível para o duelo. Vamos mostrar o que podemos fazer nesta temporada. Nosso time é bom, e a energia está muito boa", banca o jogador de 27 anos.
Apostando na mescla entre pilares da temporada passada e reforços, o técnico Dedé Barbosa celebra bom início de recém-chegados. Corvalan e o ala Buiu somaram, juntos, 35 pontos contra o Osasco. As intervenções foram vitais para o triunfo na estreia, com margem de apenas três pontos. Outro destaque na partida foi Daniel Von Haydin. Os oito anotados pelo ala lhe renderam a marca de 1.500 pontos marcados na liga.
Os ingressos para a partida estão à venda no aplicativo do Brasília Basquete, disponível para Android e iOS. O valor da cadeira inferior é de R$ 60 (inteira). A cadeira próxima à quadra custa R$ 150 (meia-entrada).
*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini