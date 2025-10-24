InícioEsportes
TÊNIS

João Fonseca disputará vaga na final do ATP da Basileia neste sábado

Classificado depois da desistência de Denis Shapovalov nesta sexta pelas quartas de final, tenista brasileiro entra no Top 40 e enfrentará espanhol Jaume Munar

O canadense havia vencido o primeiro por 6/3 e o brasileiro devolveu o placar na segunda parcial. O carioca liderou o terceiro por 4/1 - (crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)
O canadense havia vencido o primeiro por 6/3 e o brasileiro devolveu o placar na segunda parcial. O carioca liderou o terceiro por 4/1 - (crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)

LUCAS ALARCÃO*

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

João Fonseca avançou à semifinal do ATP 500 de Basel na manhã desta sexta-feira ao derrotar Dênis Shapovalov no terceiro set. O canadense desistiu do confronto quando a partida estava empatada em um set. Ele havia vencido o primeiro por 6/3 e o brasileiro devolveu o placar na segunda parcial. O carioca liderou o terceiro por 4/1.

“Essa semana tem sido muito diferente do normal. Ganhei na primeira contra o atual campeão (o francês Giovanni Perricard). Na segunda, o Mensik infelizmente não pôde jogar. Agora, nas quartas, o meu adversário precisou se retirar. Eu estou aqui pegando as minhas oportunidades”, afirmou João Fonseca depois da partida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O tenista brasileiro voltará à quadra na manhã deste sábado, às 10h (de Brasília) contra o espanhol Jaume Antoni Munar Clar - 42 do mundo. O canal por streaming ESPN+ anuncia a transmissão. O sobrevivente disputará o título no domingo.

“Vai ser mais um jogo difícil. Apesar de o Munar não ser um jogador com um ranking muito alto, ele joga muito bem nessas condições, então eu tenho que tomar cuidado”, avaliou João Fonseca antes de iniciar a concentração para a semifinal.

O desempenho na Suíça colocará João Fonseca no Top 40 da ATP na segunda-feira, na atualização do próximo ranking mundial dos tenistas profissionais. O adversário avançou devido a outro abandono, o do canadense Félix Auger-Aliassime.

Apesar do abandono de Shapovalov, o brasileiro mostrou personalidade. No começo, Fonseca demorou para entrar na partida e saiu atrás. Nos dois últimos sets, encontrou a melhor versão e dominou o jogo. No terceiro, após duas quebras, Shapovalov anunciou a desistência, sem motivos aparentes. João chegou a 33 vitórias na carreira.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/10/2025 16:16 / atualizado em 24/10/2025 16:36
SIGA
x