João Fonseca disputará vaga na final do ATP da Basileia neste sábado

João Fonseca avançou à semifinal do ATP 500 de Basel na manhã desta sexta-feira ao derrotar Dênis Shapovalov no terceiro set. O canadense desistiu do confronto quando a partida estava empatada em um set. Ele havia vencido o primeiro por 6/3 e o brasileiro devolveu o placar na segunda parcial. O carioca liderou o terceiro por 4/1.

“Essa semana tem sido muito diferente do normal. Ganhei na primeira contra o atual campeão (o francês Giovanni Perricard). Na segunda, o Mensik infelizmente não pôde jogar. Agora, nas quartas, o meu adversário precisou se retirar. Eu estou aqui pegando as minhas oportunidades”, afirmou João Fonseca depois da partida.

O tenista brasileiro voltará à quadra na manhã deste sábado, às 10h (de Brasília) contra o espanhol Jaume Antoni Munar Clar - 42 do mundo. O canal por streaming ESPN+ anuncia a transmissão. O sobrevivente disputará o título no domingo.

“Vai ser mais um jogo difícil. Apesar de o Munar não ser um jogador com um ranking muito alto, ele joga muito bem nessas condições, então eu tenho que tomar cuidado”, avaliou João Fonseca antes de iniciar a concentração para a semifinal.

O desempenho na Suíça colocará João Fonseca no Top 40 da ATP na segunda-feira, na atualização do próximo ranking mundial dos tenistas profissionais. O adversário avançou devido a outro abandono, o do canadense Félix Auger-Aliassime.

Apesar do abandono de Shapovalov, o brasileiro mostrou personalidade. No começo, Fonseca demorou para entrar na partida e saiu atrás. Nos dois últimos sets, encontrou a melhor versão e dominou o jogo. No terceiro, após duas quebras, Shapovalov anunciou a desistência, sem motivos aparentes. João chegou a 33 vitórias na carreira.

