Inglaterra x Brasil, amistoso feminino: onde assistir e escalações

A Seleção Brasileira feminina é a atual campeã da Copa América. Título, aliás, que ganhou nove das dez edições e que não perde desde 2010 - (crédito: Arte: Jogada10)

Inglaterra e Brasil jogam neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, em amistoso feminino internacional. O confronto coloca os dois melhores times dos respectivos continentes. A Seleção Brasileira feminina é a atual campeã da Copa América. Título, aliás, que ganhou nove das dez edições e que não perde desde 2010. Já as inglesas são as atuais bicampeãs da Europa.

O confronto direto aponta pequena vantagem da Inglaterra. São quatro duelos desde 2018, com duas vitórias das europes, um empate e um triunfo do Brasil. O último encontro foi na Finalíssima de 2023, vencido nos pênaltis pelas inglesas.

Onde assistir

O confronto, aliás, terá transmissão ao vivo pela GETV, no YouTube, e pelo SporTV.

Como chega a Inglaterra

A Inglaterra chega com moral para o confronto após conquistar o título da Eurocopa Feminina. Em julho, as Lionesses derrotaram a Espanha nos pênaltis. Em 2025, a seleção inglesa feminina disputou apenas um amistoso e venceu de goleada. Posteriormente, em junho deste ano, a equipe da técnica Sarina Weigman atropelou a Jamaica por 7 a 0. A treinadora, contudo, não contará com a presença da excelente Katie Reid.

Como chega o Brasil

A convocação do técnico Arthur Elias tem dez mudanças em relação ao elenco que venceu a Copa América. Entre as que ganharam a primeira chance estão a goleira Carlinha (São Paulo) e a lateral direita Isabela Chagas (PSG, ex-Cruzeiro). As demais alterações no time são retornos, como o da meio-campista Laís Estevan, que ficou fora da Copa América devido a uma lesão. No ataque, estão de volta Bia Zaneratto, Ludmila, Jeniffer e Tainá Maranhão, e na defesa as jogadoras Vitória Calhau (Cruzeiro) e Thaís Ferreira (Coirintians).

O técnico Artur Elias, entretanto, não poderá contar com Debinha e Gio Garbelini, lesionadas. Elas, afinal, são os desfalques na lista de convocadas.

INGLATERRA x BRASIL

Amistoso de Futebol Feminino

Data-Hora: 25/10/2025 (sábado), às 13h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

INGLATERRA: Hampton; Lucy Bronze, Carter, Maya Le Tissier e Alex Greenwood; Toone, Walsh e Stanway; Russo, Chloe Kelly e Michelle Agyemang. Técnica: Sarina Weigman.

BRASIL: Lorena; Isa Haas, Mariza e Tarciane; Yasmim, Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Dudinha; Amanda Gutierres e Luany. Técnico: Arthur Elias.







