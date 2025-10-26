Vegetti encerra jejum, Vasco bate Bragantino e emplaca quarta vitória seguida

Com dois gols de Vegetti, o Vasco venceu o Bragantino por 3 a 0, neste domingo (26), em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com grande atuação no jeito "Dinizismo", o Cruz-Maltino dominou a partida e conseguiu um resultado expressivo fora de casa. Além dos dois gols do argentino, GB completou o placar nos acréscimos da etapa final.
Foi a quarta vitória seguida do Vasco na temporada. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 42 pontos, ocupa o 8º lugar e segue cada vez mais perto do G6. Já o Bragantino, por sua vez, é o 12º colocado, com 36. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (2), às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo, em São Januário, enquanto o Massa Bruta visita o Bahia, no mesmo dia, às 16h, em Salvador.
Vegetti desencanta e é decisivo para vitória do Vasco
O jogo começou animado em Bragança Paulista. Com menos de um minuto, o Bragantino deu um susto e quase abriu o placar, mas Eduardo Sasha escorregou e perdeu chance cara a cara com Léo Jardim. Contudo, o Vasco não se abateu e respondeu imediatamente. Afinal, aos cinco minutos, Vegetti recebeu cruzamento de Nuno Moreira e cabeceou firme, mas Cleiton defendeu.
Agitado, o jogo ficou lá e cá nos primeiros minutos. Jhon Jhon deu trabalho para Léo Jardim de um lado, enquanto Philippe Coutinho deu trabalho para Cleiton do outro. Depois de um início intenso, o ritmo caiu um pouco. O Vasco, no entanto, circulava a bola na área dos donos da casa. De tanto insistir, Lucas Piton encontrou Vegetti na área, aos 27, que abriu o placar e encerrou o jejum de oito partidas sem gols.
Na etapa final, o Bragantino começou melhor. Atrás no placar, os donos da casa buscaram o empate nos primeiros minutos. Contudo, faltou capricho. Eduardo Sasha teve uma chance logo no início, mas não prestou atenção com o impedimento. Depois, aos oito, finalizou com perigo, mas não acertou o alvo.
Depois do início intenso do Bragantino, o ritmo caiu. Assim, o Vasco começou a ter controle do jogo. Nesse momento, ampliou a vantagem no placar. Em jogada de Paulo Henrique pela direita, Cleiton não segurou o chute cruzado do lateral-direito, e Vegetti mostrou oportunismo para marcar pela segunda vez, aos 23 minutos, e encaminhar a vitória.
Na reta final, o Bragantino esboçou uma pressão na base do "abafa". Contudo, deixou espaços na defesa. Assim, o Vasco aproveitou para explorar os contra-ataques. Em bela jogada individual de Andrés Gómez, GB recebeu dentro da área e finalizou firme para marcar 3 a 0 e fechar o placar.
BRAGANTINO 0 X 3 VASCO
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Data: 26/10/2025
Local: Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Gols: Vegetti, 27’/1ºT (0-1); Vegetti, 23’/2ºT (0-2); GB, aos 43’/2ºT (0-3)
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinícius (Vanderlan, 33’/2ºT) e Juninho Capixaba; Fabinho (Praxedes, 33’/2ºT), Matheus Fernandes (Eric Ramires, 23’/2ºT) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando, 23’/2ºT), Eduardo Sasha e Laquintana (Davi Gomes, 0’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura, 16’/2ºT) e Philippe Coutinho (David, 40’/2ºT); Nuno Moreira (Matheus França, 16’/2ºT), Andrés Gómez e Vegetti (GB, 40’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Jhon Jhon (RBB); Tchê Tchê (VAS)
