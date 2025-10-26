F1: Norris vence GP do México com tranquilidade e assume liderança do Mundial; Bortoleto é 10º

Lando Norris dominou e venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc chegou em segundo, enquanto Max Verstappen foi o terceiro. O holandês vinha com tudo para ultrapassar o monegasco, mas um safety car virtual na penúltima volta evitou isso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O resultado foi excelente para Norris, pois reacendeu a briga pelo título entre as McLarens. O britânico foi a 357 pontos e ultrapassou Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos. O australiano chegou apenas na quinta colocação, após largar em sétimo e sofrer com tráfego a sua frente durante a prova, e foi a 356 pontos. Piastri também foi poupado da briga pela quarta posição com Oliver Bearman por conta do safety car virtual.

Leia também: Quanto João Fonseca vai ganhar após vitória no ATP 500 da Basileia

Com o terceiro lugar, Max Verstappen foi a 321 pontos, seguindo a briga por um pentacampeonato improvável contra as McLarens. O holandês está 36 pontos atrás de Norris com quatro provas, mais duas sprints, restando para o fim do campeonato.

A corrida também marcou a volta da McLaren ao lugar mais alto do pódio. Eram quatro corridas seguidas sem vencer, com triunfos de Verstappen (3) e George Russell.

Gabriel Bortoleto teve uma boa corrida, ganhando 3 posições na largada e apostando nos pneus médios de início para um stint mais longo antes da para obrigatória nos boxes. O brasileiro acabou chegando em 10º, somando mais um ponto na sua jovem carreira após uma longa batalha com Isack Hadjar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bortoleto tem 19 pontos agora, acumulando sua quinta corrida entre os 10 primeiros em sua temporada de estreia na categoria.

Agora, a Fórmula 1 volta daqui duas semanas com o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, com a briga completamente aberta pelo título de pilotos.

LARGADA CAÓTICA

A largada foi conturbada, com as Ferraris de Leclerc e Hamilton tocando roda com a Red Bull de Max Verstappen. O inglês e o monegasco foram na grama e tiveram que devolver as posições ganhadas.

Algumas voltas depois, Verstappen tentou uma manobra ousada para cima de Hamilton, os dois acabaram se tocando e saindo da pista. Porém, na hora de retornar ao traçado, Hamilton cortou pela grama e não pela área de escape. Por isso, acabou levando uma punição de 10 segundos.

Confira a classificação final do GP do México:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), após 71 voltas

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), +30s324

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), +31s049

4º - Oliver Bearman (ING/Haas), +40s955

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), +42s065

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +47s837

7º - George Russell (ING/Mercedes), +50s287

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +56s446

9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), +75s464

10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), +76s863

11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), +79s048

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta

13º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), a 1 volta

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

15 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

17º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), abandonou

18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), abandonou

19 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), abandonou

20º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), abandonou