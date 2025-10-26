F1: Norris vence GP do México com tranquilidade e assume liderança do Mundial; Bortoleto é 10º

Lando Norris dominou e venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc chegou em segundo, enquanto Max Verstappen foi o terceiro. O holandês vinha com tudo para ultrapassar o monegasco, mas um safety car virtual na penúltima volta evitou isso.
O resultado foi excelente para Norris, pois reacendeu a briga pelo título entre as McLarens. O britânico foi a 357 pontos e ultrapassou Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos. O australiano chegou apenas na quinta colocação, após largar em sétimo e sofrer com tráfego a sua frente durante a prova, e foi a 356 pontos. Piastri também foi poupado da briga pela quarta posição com Oliver Bearman por conta do safety car virtual.
Com o terceiro lugar, Max Verstappen foi a 321 pontos, seguindo a briga por um pentacampeonato improvável contra as McLarens. O holandês está 36 pontos atrás de Norris com quatro provas, mais duas sprints, restando para o fim do campeonato.
A corrida também marcou a volta da McLaren ao lugar mais alto do pódio. Eram quatro corridas seguidas sem vencer, com triunfos de Verstappen (3) e George Russell.
Gabriel Bortoleto teve uma boa corrida, ganhando 3 posições na largada e apostando nos pneus médios de início para um stint mais longo antes da para obrigatória nos boxes. O brasileiro acabou chegando em 10º, somando mais um ponto na sua jovem carreira após uma longa batalha com Isack Hadjar.
Bortoleto tem 19 pontos agora, acumulando sua quinta corrida entre os 10 primeiros em sua temporada de estreia na categoria.
Agora, a Fórmula 1 volta daqui duas semanas com o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, com a briga completamente aberta pelo título de pilotos.
LARGADA CAÓTICA
A largada foi conturbada, com as Ferraris de Leclerc e Hamilton tocando roda com a Red Bull de Max Verstappen. O inglês e o monegasco foram na grama e tiveram que devolver as posições ganhadas.
Algumas voltas depois, Verstappen tentou uma manobra ousada para cima de Hamilton, os dois acabaram se tocando e saindo da pista. Porém, na hora de retornar ao traçado, Hamilton cortou pela grama e não pela área de escape. Por isso, acabou levando uma punição de 10 segundos.
Confira a classificação final do GP do México:
1º - Lando Norris (ING/McLaren), após 71 voltas
2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), +30s324
3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), +31s049
4º - Oliver Bearman (ING/Haas), +40s955
5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), +42s065
6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +47s837
7º - George Russell (ING/Mercedes), +50s287
8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +56s446
9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), +75s464
10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), +76s863
11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), +79s048
12º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta
13º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), a 1 volta
14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta
15 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta
17º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), abandonou
18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), abandonou
19 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), abandonou
20º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), abandonou
