F1: Norris vence GP do México com tranquilidade e assume liderança do Mundial; Bortoleto é 10º

Gabriel Bortoleto teve uma boa corrida, ganhando 3 posições na largada e apostando nos pneus médios de início para um stint mais longo antes da para obrigatória nos boxes

McLaren's British driver Lando Norris lifts the trophy on the podium next Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc and Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen after winning the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 26, 2025. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) - (crédito: AFP)
McLaren's British driver Lando Norris lifts the trophy on the podium next Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc and Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen after winning the Mexico City Formula One Grand Prix at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City on October 26, 2025. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) - (crédito: AFP)

Lando Norris dominou e venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc chegou em segundo, enquanto Max Verstappen foi o terceiro. O holandês vinha com tudo para ultrapassar o monegasco, mas um safety car virtual na penúltima volta evitou isso.

O resultado foi excelente para Norris, pois reacendeu a briga pelo título entre as McLarens. O britânico foi a 357 pontos e ultrapassou Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos. O australiano chegou apenas na quinta colocação, após largar em sétimo e sofrer com tráfego a sua frente durante a prova, e foi a 356 pontos. Piastri também foi poupado da briga pela quarta posição com Oliver Bearman por conta do safety car virtual.

Com o terceiro lugar, Max Verstappen foi a 321 pontos, seguindo a briga por um pentacampeonato improvável contra as McLarens. O holandês está 36 pontos atrás de Norris com quatro provas, mais duas sprints, restando para o fim do campeonato.

A corrida também marcou a volta da McLaren ao lugar mais alto do pódio. Eram quatro corridas seguidas sem vencer, com triunfos de Verstappen (3) e George Russell.

Gabriel Bortoleto teve uma boa corrida, ganhando 3 posições na largada e apostando nos pneus médios de início para um stint mais longo antes da para obrigatória nos boxes. O brasileiro acabou chegando em 10º, somando mais um ponto na sua jovem carreira após uma longa batalha com Isack Hadjar.

Bortoleto tem 19 pontos agora, acumulando sua quinta corrida entre os 10 primeiros em sua temporada de estreia na categoria.

Agora, a Fórmula 1 volta daqui duas semanas com o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, com a briga completamente aberta pelo título de pilotos.

 

LARGADA CAÓTICA

A largada foi conturbada, com as Ferraris de Leclerc e Hamilton tocando roda com a Red Bull de Max Verstappen. O inglês e o monegasco foram na grama e tiveram que devolver as posições ganhadas.

Algumas voltas depois, Verstappen tentou uma manobra ousada para cima de Hamilton, os dois acabaram se tocando e saindo da pista. Porém, na hora de retornar ao traçado, Hamilton cortou pela grama e não pela área de escape. Por isso, acabou levando uma punição de 10 segundos.

Confira a classificação final do GP do México:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), após 71 voltas

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), +30s324

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), +31s049

4º - Oliver Bearman (ING/Haas), +40s955

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), +42s065

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +47s837

7º - George Russell (ING/Mercedes), +50s287

8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +56s446

9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), +75s464

10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), +76s863

11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), +79s048

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta

13º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), a 1 volta

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

15 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

17º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), abandonou

18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), abandonou

19 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), abandonou

20º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), abandonou

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 26/10/2025 19:45 / atualizado em 26/10/2025 19:47
