Piloto suíço sofre múltiplas paradas cardíacas e fratura exposta após grave acidente na Moto3

Dettwiler foi atingido na traseira durante a volta de aquecimento e levado de helicóptero ao hospital de Kuala Lumpur - (crédito: Reprodção / Instagram / @noah_dettwiler_55)

O suíço Noah Dettwiler foi levado a um hospital de Kuala Lumpur neste domingo após um grave acidente na volta de aquecimento para o GP da Malásia de Moto3, uma das categorias de acesso à MotoGP. O piloto de 20 anos sofreu múltiplas paradas cardíacas, uma fratura exposta na perna e perdeu muito sangue. Seu baço e seus pulmões também foram afetados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Noah foi levado ao hospital em Kuala Lumpur e precisa passar por várias cirurgias. Mas ele está em boas mãos. Noah é um lutador", divulgou a equipe do suíço, a CIP-KTM.

Os pilotos estavam se encaminhando para o grid de largada no circuito de Sepang quando o acidente aconteceu. Dettwiler parecia estar com algum problema na sua moto e andava pela lateral da pista em baixa velocidade, quando foi atingido na traseira violentamente pelo campeão antecipado da Moto3, o espanhol José Antonio Rueda, que teve uma concussão e uma mão quebrada.

Dettwiler voou de sua moto e deslizou inerte pelo asfalto. Bandeiras vermelhas foram acionadas, e os dois pilotos receberam os primeiros socorros na pista. Dettwiler foi resgatado e levado de helicóptero para o hospital. A corrida foi disputada, mas começou com cerca de uma hora e meia de atraso.

De acordo com o jornal suíço "Blick", os pais de Dettwiler, Andy e Nicole, estão a caminho da Malásia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular