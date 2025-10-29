Saiba por quanto tempo Pedro será desfalque no Flamengo

O atacante do Flamengo, Pedro, acompanhado pelo técnico da equipe, o ex-lateral esquerdo Felipe Luís - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O atacante Pedro será um desfalque importante do Flamengo contra o Racing, nesta quarta-feira (29/10), pela semifinal da Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro projeta o retorno do homem-gol durante a próxima Data Fifa, que irá acontecer entre os dias 10 e 18 de novembro. A expectativa é que o atleta volte aos treinamentos em até quatro semanas, ou seja, por volta do dia 13 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações do portal ge.globo, Pedro voltaria à ação para os últimos seis jogos flamenguistas pelo Brasileirão 2025. O retorno aconteceria contra o Sport, no dia 15 de novembro, em Recife, para a partida atrasada da 12ª rodada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dessa forma, ele também atuaria nos confrontos contra Fluminense, Bragantino, Atlético-MG, Ceará e Mirassol. Em caso de classificação à final da Libertadores, o atacante também estaria presente. Ou seja, o centroavante perderia, no total, quatro jogos (Racing, jogo de volta da Libertadores; Sport, pela 31ª rodada do Brasileirão; São Paulo, pela 32ª; e Santos, pela 33ª). Ele já não esteve em campo durante a derrota por 1 x 0 contra o Fortaleza, no último sábado (25/10).

O atacante sofreu uma fratura no antebraço direito na vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Racing, no Maracanã, na última quarta-feira. Ele iniciou o tratamento no dia seguinte da partida e já deixou o seu braço imobilizado.

Sem Pedro, o técnico Filipe Luís terá que fazer mudanças no setor ofensivo do time titular. Ele, aliás, deve reforçar o setor de meio-campo, com Saúl. Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Por ter vencido o jogo de ida, o time rubro-negro pode empatar para, assim, se classificar à grande final da Libertadores.



