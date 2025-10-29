João Fonseca é eliminado do Masters 1000 de Paris por Karen Khachanov

João Fonseca enfrentou maratona de seis jogos em 17 dias: cansaço pesou na eliminação no Masters 1000 de Paris nesta quarta-feira - (crédito: JULIEN DE ROSA / AFP)

João Fonseca foi eliminado do Masters 1000 de Paris pelo russo Karen Khachanov na tarde desta quarta-feira. O brasileiro, atual 28 do ranking mundial, perdeu por 2 sets a 1 e se despediu do torneio na segunda rodada. As parciais foram de 6/1, 3/6 e 6/3. A derrota encerra uma sequência de seis vitórias consecutivas do jovem tenista brasileiro de 19 anos, atual campeão do ATP 500 da Basileia e top 30 do ranking mundial.

Khachanov venceu o primeiro set por 6/1, aproveitando o cansaço e o nervosismo do brasileiro. No segundo, João reagiu, mostrou variação nas jogadas e empatou a partida ao finalizar por 6/3. No entanto, no set decisivo, Fonseca acabou superado por 6/3.

Número 14 do ranking mundial, o russo enfrentará o australiano Alex de Minaur (6º). A próxima parada de João Fonseca será no ATP 250 da Grécia, a partir de 2 de novembro. Depois de disputar sete jogos em 16 dias, o carioca terá um intervalo para recarregar as baterias.

No primeiro set, Khachanov dominou com tranquilidade. O russo quebrou o saque do brasileiro nas duas primeiras oportunidades e abriu vantagem rapidamente. João demonstrou nervosismo e certo desgaste físico, o que facilitou o trabalho do adversário. O russo fechou a parcial em 6/1.Le

Fonseca só conseguiu confirmar seu serviço quando o placar marcava 5/0 para Khachanov. No último game, o carioca esboçou uma reação e ameaçou o saque do adversário, mas Khachanov confirmou o serviço e fechou o primeiro set.

O segundo set foi completamente dominado por João Fonseca. O brasileiro exibiu grande variação de jogadas e mostrou novamente o forehand potente que vem encantando o mundo do tênis. Com uma quebra de saque sobre o russo, Fonseca venceu por 6/3 e levou a decisão para o terceiro e último set.

No último set, os pontos de saque foram os recursos usados pelos dois jogadores para confirmarem os serviços. Contudo, o russo conseguiu se sobressair e conseguiu a quebra. Após isso, Khachanov confirmou seu saque e venceu a partida por 2 sets a 1.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

