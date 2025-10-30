Rossi garante empate em 0 a 0 que leva o Flamengo à quinta final da Libertadores

Rossi agarra até pensamento e ,com o empate em 0 a 0 (mesmo com dez,), está em mais uma decisão. Tetra ainda vivo! - (crédito: Foto: Foto: Divulgação / Conmebol)

Pela quinta vez em sua história, o Flamengo está na final da Copa Libertadores. E teve no goleiro Rossi o herói. Na noite desta quarta-feira, 29/10, pela volta da semifinal da competição, o Rubro-Negro foi até Avellaneda e, no El Cilindro, empatou com o Racing em 0 a 0. Como havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, o time carioca garantiu vaga na decisão, que será disputada no dia 29/11, em Lima, contra o vencedor de LDU x Palmeiras (na ida, a LDU venceu por 3 a 0; a volta será nesta quinta-feira, no Allianz Parque).

Foi um jogo dramático para o Fla, que fez um bom primeiro tempo e perdeu duas ótimas chances. Mas, na etapa final, teve Plata expulso em lance polêmico aos dez minutos. A partir daí, o time levou uma pressão insana, mas viu Rossi fazer três defesas milagrosas. Vaga na final garantida.

Sonho do tetra

O Flamengo conquistou a Libertadores em 1981, na Era Zico, depois em 2019 (quando venceu o River Plate) e em 2022 (superando o Athletico Paranaense). A única derrota em finais ocorreu em 2021, diante do Palmeiras. Agora, em sua quinta decisão, o Rubro-Negro tenta se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.

Flamengo e Racing: equilíbrio e chances no primeiro tempo

Nos primeiros 25 minutos, o Flamengo fez um jogo muito bom. Apesar da pressão inicial do Racing nos primeiros cinco minutos, o Rubro-Negro anulou as investidas e, quando encaixou o primeiro contra-ataque — que terminou em chute de Luiz Araújo raspando a trave de Cambeses —, deu a entender que também iria buscar o jogo. O Racing, aos 11, teve uma grande chance em cabeçada de Cambeses, que Rossi voou e mandou para escanteio. Depois disso, o Fla foi dominante, ora trocando passes, ora com ligações diretas para Pedro, que flutuava muito e não atuava como um 9 autêntico. Usando muito o lado esquerdo com Carrascal e os avanços de Alex Sandro, ambos muito ligados. E quase marcou com Varela, pegando cruzamento de Arrascaeta (muito marcado por Zuculini), obrigando Cambeses a fazer ótima defesa, e em outro chute de fora da área, quando Luiz Araújo chutou mais uma vez raspando o gol.

A torcida do Racing não parava de cantar. Também havia muitas crianças embaixo das tribunas, jogando bola e nem via o jogo. Já a torcida do Flamengo, mesmo em menor número, lotava seu espaço e gritava a plenos pulmões neste primeiro tempo elétrico e tenso. Até o fim da primeira etapa, boas chances para os dois lados. Aos 32 minutos, Solari quase aproveitou um erro de marcação de Léo Ortiz e Valera, chutando de fora da área — a bola passou por cima, levantando o Maracanã. Quase em seguida, aos 34, Arrascaeta fez uma jogada individual, entrou na área e chutou para Cambeses defender à queima-roupa, quase na pequena área. Que chance! Nos minutos finais, o Racing pressionou com bolas levantadas na área, mas sem sucesso.

Segundo tempo: Plata expulso

O Flamengo demorou muito para voltar ao segundo tempo (será multado), numa tentativa de esfriar o ímpeto do Racing. Mas a verdade é que o time voltou disposto a matar ou morrer. Aos dez minutos, um lance muito polêmico: Plata, caído no chão, deu um tapa na perna de Rojo, que caiu como se o lance tivesse sido gravíssimo. O árbitro expulsou o atacante por uma falta que, à primeira vista, não parecia violenta. Mesmo assim, o VAR confirmou a decisão de campo, e o Flamengo ficou com dez jogadores. Logo depois, entraram Danilo e Bruno Henrique, saindo Arrascaeta e Carrascal. A ordem era clara: o time deveria se fechar e apostar nos contra-ataques.

Rossi, um gigante

Mas a verdade é que só deu Racing a partir daí. Até os 28 minutos, o Flamengo não conseguiu fazer nada na frente e levou pressão total. Só para se ter ideia, em 13 minutos, os Hermanos tiveram cinco escanteios e Rossi fez milagre em finalização de Martínez. Neste minuto, um lance marcante, Numa bola levantada, Leo Ortiz e Rojo disputaram no alto. Ambos caíram. O juiz chileno Piero Maza expulsou Rojo, mas voltou atrás. Afinal, o lance foi cabeça com cabeça e não cotovelada. E tome pressão argentina.

Nos minutos finais, muita pressão. Insana. Colombo chutou uma bola que tinha destino certo. Rossi salvou. No acréscimos, Vietto chutou quase da pequena área. A bola ainda bateu na zaga, mas Rossi voltou afazer grande defesa. Fim de jogo, Flamengo na final.

RACING 0x0 FLAMENGO

Copa Libertadores 2025 – Semifinal (Jogo de volta)

Data: 29/10/2025

Local: Presidente Perón (El Cilindro), Buenos Aires (ARG)

Gol: –

RACING: Cambeses; Mura (Martirena, 25’/2ºT), Colombo, Rojo e Rojas; Zuculini, Nardoni (Zaracho, 25’/2ºT) e Almendra (Balboa, 33’/2ºT); Solar (Vietto, 33’/2ºT), Maravilla Martínez e Conechny (Vergara, 18’/2ºT). Técnico: Gustavo Costas.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal, 27’/2ºT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (Evertton Araújo, 41’/2ºT), Pulgar e Arrascaeta (Bruno Henrique, ’15’/2ºT); Luiz Araújo (Saúl, 27’/2ºT), Carrascal (Danilo, 15’/2ºT) e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Cláudio Urrutia (CHL) e José Retamal (CHL)

VAR: Juan Lara(CHL)

Cartões amarelos: Rojo, Mura (RAC); Ayrton Lucas* (FLA)

(*) Levou amarelo, mas do banco

Cartões vermelhos: Plata (FLA, 10’/2ºT )

