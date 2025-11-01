Brasília perde invencibilidade em casa para o Pinheiros no NBB: 67 x 69

A diferença do jogo: as bolas de três do Pinheiros caíram em série contra a escassez do Brasília de fora do garrafão - (crédito: Matheus Maranhão/Caixa Brasília Basquete)

O Brasília Basquete foi derrotado pelo Pinheiros por 67 x 69 na manhã deste sábado (1º/11). Essa é a primeira derrota da equipe do Distrito Federal na temporada 2025/26 do NBB. A partida marcou o encerramento da sequência de quatro jogos seguidos no Ginásio Nilson Nelson.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cestinha da partida foi Yan Djalo. O ala-pivô do Pinheiros fez 22 pontos. No Brasília, quem mais marcou foi Brunão com 15.

"A gente veio com o propósito de defender, tentar trabalhar o nosso ritmo de jogo, que é defender e correr. E as bolas que foram sobrando para mim eu tentei aproveitar", afirmou o cestinha da partida.

O próximo jogo do Brasília será na quinta-feira (5/11) contra o Caxias do Sul, no Ginásio do SESI, às 19h30. O Pinheiros volta a São Paulo e enfrentará o Osasco nesta terça-feira, às 20h.

A partida começou como um balde de água fria para o Brasília. Pela primeira vez na temporada a equipe do Distrito Federal se viu atrás no placar por uma diferença de 10 pontos. O Pinheiros fazia um grande jogo. Era sólido no ataque e consistente na defesa. O destaque do primeiro quarto foi o ala-pivô Yan Djalo. O jogador do Pinheiros teve atuação impecável e converteu todas as tentativas de arremesso somando 11 pontos. O primeiro quarto terminou 18 x 26.

No segundo, o Brasília se encontrou na partida e reduziu a diferença para três pontos. Guiada por Corvalán, que acertou duas bolas de três, a equipe do Distrito Federal se aproximava do Pinheiros no placar. Ainda assim, o time paulista mantinha atuação de gala e Djalo seguia impecável. Desta vez, o ala-pivô converteu todas as quatro tentativas de arremesso. O primeiro tempo terminou 32 x 35.

O terceiro quarto manteve o mesmo ritmo dos últimos, o Brasília encostava no placar, mas o Pinheiros seguia no controle. A equipe paulista não permitiu ao adversário ficar à frente no placar em nenhum momento. Djalo continuou sendo o destaque do duelo somando sete pontos no período, embora tenha cometido alguns erros. O placar do terceiro se encerrou em 48 x 53.

O último quarto serviu para o Pinheiros eliminar as chances de reação do Brasília e confirmar a vitória. A equipe paulista rapidamente abriu vantagem de 10 pontos e controlou o jogo até o fim. O time da capital federal ainda teve a oportunidade de empatar na última bola, mas desperdiçou a chance e acabou derrotado por 67 x 69.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima