Richarlison e João Pedro fazem duelo na Inglaterra para Ancelotti ver

O clássico entre Tottenham e Chelsea, neste sábado (1º/11), às 14h30, é muito mais do que um confronto pela 10ª rodada da Premier League. O choque entre os rivais de Londres pode influenciar decisões do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, na escolha pelo camisa 9 titular a 222 dias do início da Copa do Mundo de 2026. Richarlison e João Pedro são as armas ofensivas dos Spurs e dos Blues e os principais candidatos ao papel de homem-gol na caça ao hexa. Disney+ (streaming) transmite a partida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A lista de convocados de Ancelotti para a próxima Data Fifa, com amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18, será anunciada nesta segunda-feira. Portanto, o duelo deste sábado vale ouro para Richarlison e João Pedro. Curiosamente, a grande chance vem em um momento de necessidade para os boleiros. Eles estão em baixa e em jejum de gols.

Richarlison tem 15 jogos nesta temporada pelo Tottenham, três gols e duas assistências, mas não balança as redes há oito partidas. A última comemoração saiu em 20 de setembro, no empate por 2 x 2 contra o Brighton, pela 5ª rodada da Premier League. Richarlison leva uma vantagem sobre João Pedro: esteve em todas as convocações de Ancelotti. Eles trabalharam juntos no Everton, entre 2019 e 2021.

Leia também: Conheça a bola da final entre Palmeiras e Flamengo

João Pedro está longe daquela versão que encantou o treinador Enzo Maresca e planeta bola na campanha vitoriosa na Copa do Mundo de Clubes nos EUA. O paulista de Ribeirão Preto marcou três gols em três partidas no torneio da Fifa. Chegou a ser convocado por Dorival Júnior e foi recompensado com o chamado de Ancelotti para os jogos pelas Eliminatórias contra Bolívia e Chile, em agosto. João tem menos jogos do que Richarlison pelo clube na atual temporada (13 x 15). O número de gols também é inferior, com apenas dois. O jejum é maior, de 10 partidas. O atacante de 24 anos não rompe defesas adversárias desde o triunfo por 2 x 0 sobre o Fulham, em 30 de agosto.

O desempenho de João rendeu uma declaração polêmica do técnico Enzo Maresca. "Ele marcará gols, dará assistências, mas não fará 20 gols por temporada", disparou. O brasileiro pode refutar a tese do treinador italiano. Na primeira temporada pelo Brighton, em 2023/2024, o jogador formado nas categorias de base do Fluminense entregou justamente duas dezenas de bolas ao 11º colocado do Campeonato Inglês naquela jornada. Poupado na vitória por 4 x 3 sobre o Wolverhampton na rodada anterior, João ganha nova chance.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini