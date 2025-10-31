InícioEsportes
Automobilismo

Max Verstappen visita autódromo de Brasília e elogia: "Layout muito rápido"

De folga em Brasília antes do GP de Interlagos, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 esteve no circuito da capital do país com o sogro Nelson Piquet a um mês da reabertura do circuito na Stock Car

O holandês visitou o circuito ao lado do sogro, o bicampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, e elogiou o traçado - (crédito: Reprodução/Instagram/@nelsonpiquet6)
O holandês visitou o circuito ao lado do sogro, o bicampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, e elogiou o traçado - (crédito: Reprodução/Instagram/@nelsonpiquet6)

A contagem regressiva para a reabertura do Autódromo Internacional Nelson Piquet teve uma visita ilustre. De folga em Brasília desde a última segunda-feira antes do Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, o tetracampeão mundial Max Verstappen esteve nesta sexta-feira no palco da etapa de 30 de novembro da Stock Car.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O holandês visitou o circuito ao lado do sogro, o tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, e elogiou o traçado. “Eu acho muito legal. Eu acho que vai ser muito bom quando estiver aberto. Layout muito rápido. Acho que vai ser uma boa diversão”, diz Verstappen ao ser questionado sobre o que achou do autódromo da capital do país.

Nelson Piquet diz a Max Verstappen que as obras serão concluídas em breve. “É um circuito muito bom, muito largo, seguro e deve ficar pronto nos próximos 20 dias”, projeta.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MP
MP

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 31/10/2025 16:39 / atualizado em 31/10/2025 18:13
SIGA
x