Max Verstappen visita autódromo de Brasília e elogia: "Layout muito rápido"

A contagem regressiva para a reabertura do Autódromo Internacional Nelson Piquet teve uma visita ilustre. De folga em Brasília desde a última segunda-feira antes do Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, o tetracampeão mundial Max Verstappen esteve nesta sexta-feira no palco da etapa de 30 de novembro da Stock Car.
O holandês visitou o circuito ao lado do sogro, o tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet, e elogiou o traçado. “Eu acho muito legal. Eu acho que vai ser muito bom quando estiver aberto. Layout muito rápido. Acho que vai ser uma boa diversão”, diz Verstappen ao ser questionado sobre o que achou do autódromo da capital do país.
Nelson Piquet diz a Max Verstappen que as obras serão concluídas em breve. “É um circuito muito bom, muito largo, seguro e deve ficar pronto nos próximos 20 dias”, projeta.