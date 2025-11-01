Mirassol empata com Botafogo, fica no G-4 e segue invicto em casa

O Mirassol não fez uma boa partida tecnicamente, mas segue invicto em casa nesta edição do Campeonato Brasileiro e tranquilo na zona de classificação para a Libertadores 2026. Neste sábado (1º/11), recebeu e ficou no empate sem gols com o Botafogo, no Estádio José Maria de Campos Maia, em duelo válido pela 31ª rodada.



Ao todo, em 16 jogos em casa, foram 10 vitórias e seis empates, com 34 gols marcados e 13 sofridos. Atualmente, o Mirassol é quarto colocado, com 56 pontos. A diferença para os líderes não é tão grande, mas tanto Palmeiras quanto Flamengo têm um jogo atrasado e podem se distanciar mais.



Com o empate, o Botafogo subiu para a sexta colocação com 48 pontos, ultrapassando o Fluminense, que tem 47 e ainda joga na rodada, contra o Ceará, neste domingo, às 16h. O Glorioso embalou a terceira partida sem derrota, sendo uma vitória e dois empates nas últimas rodadas.



O primeiro tempo foi sofrível, mas, jogando em casa, o Mirassol teve mais posse de bola e criou a única chance real de gol do primeiro tempo. Aos oito minutos, Chico da Costa recebeu na área e bateu de primeira, mas a bola explodiu na trave direita antes se sair para linha de fundo.



O Botafogo também sofria com criatividade e pouco conseguia levar perigo ao rival em jogadas de contra-ataque. As melhores oportunidades vieram em bolas alçadas na área. Na volta do intervalo, o duelo seguiu com pouca inspiração dos dois lados. A melhor chance veio mais uma vez pelos lados do Mirassol. Aos 25, Alesson aproveitou um cochilo da defesa adversária, ficou com a bola e tentou dar um toquinho para tirar Léo Linck da bola, mas ele conseguiu fazer grande defesa.



Do outro lado, Artur quase deu a vitória ao Botafogo em um contra-ataque. Aos 30, ele arriscou um chute da entrada da área, e a bola passou tirando tinta do ângulo de Walter. Por isso, o duelo terminou empatado sem gols.



Sem tempo para descanso, as duas equipes voltam a campo neste meio de semana para a disputa da 32ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (5/11), o Botafogo recebe o Vasco para um clássico carioca, no Estádio Nilton Santos, às 19h30. No dia seguinte, o Mirassol visita o Fluminense no Maracanã, no mesmo horário.