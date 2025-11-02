Fluminense tem jogador expulso e perde para o Ceará no Castelão

O Ceará deu uma resposta imediata à derrota do meio da semana e reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Fluminense por 2 x 0 neste domingo (2/11), no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe respirar na luta contra o rebaixamento, abrindo vantagem sobre os concorrentes diretos.



Após perder no Maracanã e dar uma reviravolta em casa, o Ceará chegou aos 38 pontos, abrindo sete do Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Fluminense ficou com 47 e perdeu a oportunidade de recuperar a posição perdida para o Botafogo.



O time cearense começou melhor, empurrado pela torcida e com postura agressiva desde o apito inicial. Marcando alto e explorando os lados do campo, criou boas oportunidades até abrir o placar com Galeano, que aproveitou jogada pela direita e empurrou para as redes. O gol trouxe tranquilidade e fez o Ceará controlar o jogo até o intervalo.



Na volta do segundo tempo, o Fluminense tentou reagir e passou a trabalhar mais a bola, mas o jogo mudaria completamente aos 14 minutos. O zagueiro Ignácio foi expulso por falta em Pedro Raul, que sairia cara a cara com o goleiro Fábio. A partir daí, o Ceará cresceu e passou a dominar todas as ações ofensivas.



Com um a mais, o time da casa foi paciente e manteve o controle da posse, rodando o jogo até encontrar espaços. Pedro Raul, em grande atuação, ampliou com um belo chute da entrada da área, que ainda desviou na defesa antes de morrer no ângulo. O lance praticamente definiu o confronto.



O Fluminense, desorganizado e com dificuldades de recompor, já não oferecia resistência. Aproveitando o bom momento, Pedro Raul voltou a marcar aos 44 minutos, mas o VAR anulou o lance, o que acabou não interferindo no triunfo do Ceará.



Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Mirassol na quinta-feira (6/11), às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 20h, o Ceará faz o clássico com o Fortaleza, na Arena Castelão.

