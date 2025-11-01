Neymar volta, e Santos empata com gol contra diante do Fortaleza

Em um duelo de times aflitos no Brasileirão, o empate prevaleceu. Mesmo com o retorno de Neymar, após 48 dias, o Santos saiu no lucro com o resultado por 1 x 1 com o Fortaleza, neste sábado (1º/11), em partida válida pela 31ª rodada do torneio. Bareiro abriu o marcador para os visitantes, no primeiro tempo, e Adônis Frías, com desvio em Bruno Pacheco, empatou para os santistas na segunda etapa.



O resultado é ruim para ambos. Tanto Santos quanto Fortaleza têm pesadelos com o rebaixamento para a Série B em 2026. O time da Vila Belmiro poderia dar um bom salto na tabela em caso de triunfo, mas fracassou, especialmente devido à defesa frágil. O Santos estacionou nos 33 pontos, um degrau acima da degola. O Fortaleza ficou com 28, na 18ª posição. Derrotado pelo Cruzeiro por 3 x 1 em Belo Horizonte, o Vitória é o 17º, com 31.



Para a próxima rodada, o Santos visita o Palmeiras no Allianz Parque, na quinta-feira (6/11), às 21h30. O Fortaleza encara o Ceará, também na quinta, em um clássico a ser disputado no Castelão, às 20h.

Mesmo fora de casa, o Fortaleza criou as melhores oportunidades na primeira etapa, especialmente dos pés de Breno Lopes, que fez o que quis sobre os defensores do Santos. E, se não conseguiu ir às redes redes, favoreceu os companheiros de equipe



Do outro lado, Zé Rafael foi o melhor em campo, com destaque para uma linda jogada que deixou Rollheiser na cara do gol. Contudo, a defesa santista deixou muito a desejar, tanto pelo fato de não pressionar a saída de bola dos visitantes como quando perdeu duelos individuais importantes para os atacantes da equipe.



De tanto insistir e aproveitar do fraco setor defensivo santista, o Fortaleza foi premiado aos 34 minutos. Após jogada na lateral esquerda, Breno Lopes levantou a bola na área com precisão e encontrou Bareiro à frente dos marcadores rivais. Nada pode fazer o goleiro Brazão para evitar o gol cearense.



Aos 39, outro susto para o torcedor santista, que viu seus defensores cometer outro erro drástico em uma saída de bola e permitir mais um gol de Bareiro com assistência de Breno Lopes. O VAR salvou o Santos ao anular rapidamente o lance por impedimento do início da jogada.



No primeiro tempo, a arbitragem de Anderson Daronco não correspondeu com o jogo demonstrado em campo. O juiz gaúcho distribuiu seis cartões amarelos só na primeira etapa, dois para o Fortaleza e quatro para o Santos.



Pressionado, Vojvoda voltou dos vestiários com três substituições, expondo mais o time do Santos e poupando alguns jogadores pendurados. Nenhuma das trocas envolveu Neymar. As alterações, num primeiro momento, fizeram o time crescer no setor ofensivo e arrancar gritos da torcida.



O jogo melhorou brevemente para os mandantes, mas nada que resultasse em chances claras de gol. Até que, aos 21 minutos, Neymar foi a campo. Esta foi a primeira aparição da estrela santista após quase 50 dias. A última partida do astro tinha sido no empate em 1 x 1 com o Atlético-MG, dia 14 de agosto.



A expectativa era de que Neymar atuasse por não mais que 15 minutos. O camisa 10 acelerou o retorno, indo contra as recomendações dos departamentos médicos do Santos e do próprio jogador. A ideia era ficar mais uma semana fazendo trabalhos físicos e retornar contra o Flamengo, no dia 9 deste mês.



Neymar entrou em campo e logo procurou a bola para retomar a confiança e a familiaridade com o objeto de trabalho. Porém, o time do Santos continuou com a mesma postura e quase viu o pior acontecer. O Fortaleza não se sentiu intimidado com a entrada do craque e quase ampliou com Diogo Barbosa, que mais uma vez se aproveitou de falha no posicionamento dos defensores rivais e chutou a bola por cima do gol.



Se não foi por méritos, foi por sorte. Aos 28, Adonis Frías recebeu passe de Neymar pela direita e cruzou por cima. A bola desviou em Bruno Pacheco, enganou o goleiro Brenno e dormiu no fundo das redes. A igualdade fez a Vila inflamar e o Santos começou a gostar mais do jogo, marcando presença constante no ataque.



O Fortaleza não se deixou abater pelo gol contra e seguiu pressionando o Santos. Moisés quase fez uma pintura, mas abusou no número de dribles e Brazão evitou o pior mais uma vez. A partida se tornou um intenso ataque contra defesa. Anderson Daronco sinalizou 6 minutos de acréscimos e Neymar quase fez um lindo gol de falta no apagar das luzes. Porém, o resultado se manteve até o apito final.