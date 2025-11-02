Memphis encerra jejum e ajuda Corinthians a derrotar o Grêmio

Memphis Depay colocou fim ao jejum de nove jogos sem marcar pelo Corinthians neste domingo (2/11) e foi determinante na construção da vitória por 2 x 0 sobre o Grêmio, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo direto por posições intermediárias no torneio, a equipe alvinegra provou superioridade e ganhou ânimo para lutar por um lugar na próxima edição da Libertadores.



O holandês teve boa participação ao longo de todo o jogo, assim como Rodrigo Garro. Memphis, de pênalti, definiu o placar e diminuiu o volume das críticas que vem recebendo. O Corinthians deu brechas para que o Grêmio complicasse a partida, mas os donos da casa se favoreceram de uma tarde pouco inspirada dos gaúchos.



A terceira vitória consecutiva leva o Corinthians para a parte de cima da tabela, com 42 pontos. A distância diminui para equipes que estão na zona de classificação para a Libertadores. O Grêmio fica estacionado com 39, longe do Z-4 e sem grandes ambições no Brasileirão.



Na quarta-feira (5/11), às 19h, o Corinthians vai ao interior paulista encarar o Red Bull Bragantino. No mesmo dia, às 20h, o Grêmio recebe o Cruzeiro em Porto Alegre.



No início, o Corinthians mostrou que teria mais chances de furar a defesa do Grêmio com jogadas de velocidade. A superioridade alvinegra fez com quem não demorasse para a torcida comemorar o primeiro gol. Yuri Alberto parou em Volpi, que fez uma grande defesa e jogou para escanteio. Na cobrança, o goleiro gremista saiu muito mal do gol, e Gustavo Henrique, livre, completou para as redes, aos 16 minutos.



Com o placar inaugurado, o Grêmio se viu obrigado a buscar mais o ataque e fez Hugo Souza trabalhar, mas o Corinthians ainda se manteve perigoso. Memphis acertou a trave, e outros lances se desenharam em contragolpes.



O panorama da partida mostrou que se o Grêmio não tivesse iniciado a partida de forma tão desatenta poderia oferecer mais riscos ao Corinthians. A equipe alvinegra ainda reclamou de um pênalti no último instante do primeiro tempo após um leve toque na mão do zagueiro Noriega. O árbitro, porém, considerou o lance normal e ignorou as contestações.



O Grêmio voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e controlou as ações da partida após ajustes táticos do técnico Mano Menezes. O Corinthians tentou se reencontrar depois dos 15 minutos, com chegadas esporádicas ao ataque.



O duelo ficou mais equilibrado apesar das oscilações técnicas das duas equipes. Mas o Grêmio pecou mais vezes e não conseguiu escapar da derrota. Aos 33 minutos, Dodi tocou a bola com a mão dentro da área em jogada de Memphis. O árbitro não titubeou e marcou a penalidade. O holandês cobrou e consolidou a vantagem corintiana.

