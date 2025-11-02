Willian José brilha na virada do Bahia contra o RB Bragantino

O Red Bull Bragantino até parecia que iria se reabilitar na estreia do técnico Vagner Mancini, mas acabou derrotado de virada, por 2 x 1, para o Bahia, na tarde deste domingo (2/11), na Arena Fonte Nova, em Salvador, com dois gols do artilheiro Willian José. O duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão também marcou o retorno do meia Everton Ribeiro, que voltou ao futebol após passar por cirurgia para retirar um câncer na tireóide.



Foi dos pés do camisa 10 que começou a jogada para o segundo gol da virada do Bahia. Com o resultado, o time baiano segue como melhor mandante do Brasileirão, e tranquilo na quinta colocação com 52 pontos, cada vez mais perto de uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.



Apesar de ter uma vasta experiência, com 30 clubes na carreira, Vagner Mancini chegou ao Red Bull Bragantino com a missão de salvar a equipe do rebaixamento e começou sua trajetória sofrendo uma virada. Ele foi chamado às pressas para substituir Fernando Seabra. Com 36 pontos, está apenas há cinco pontos do Vitória, tem 31 e é o primeiro time da zona de rebaixamento.



O duelo começou bastante equilibrado, mas foi o Red Bull Bragantino quem abriu o placar, mesmo jogando fora de casa. Aos 19 minutos, Henry Mosquera arrancou pela direita, invadiu a área e cruzou para trás. Lucas Barbosa conseguiu apenas desviar e a bola sobrou livre para Matheus Fernandes chegar finalizando para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Ronaldo.



O Bahia seguia tentando equilibrar o jogo, mas seguiu vendo o Red Bull Bragantino criar as melhores oportunidades. De qualquer forma, na principal oportunidade que teve no ataque, os donos da casa chegaram em um chute de fora da área Erick Pulga, que saiu pela linha de fundo.



Na volta para o segundo tempo, Rogério Ceni fez algumas mudanças no Bahia e colocou o time para cima em busca do empate. Depois de muito tentar, o gol de igualdade saiu aos 29 minutos. Luciano Juba cruzou na medida para Willian Joé testar firme para o fundo da rede.



Nos minutos finais, enquanto o Bahia buscava a virada, o Red Bull seguiu se defendendo como pode. Mas, após a entrada de Everton Ribeiro, que voltou ao futebol após passar por cirurgia para retirar um câncer na tireoide, não teve jeito e os donos da casa chegaram a virada.



Aos 44, o camisa 10 que havia acabado de entrar, encontrou Tiago livre do lado direito, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para William José, mais uma vez, dar a vitória ao Bahia De virada, pelo placar de 2 x 1.



Sem tempo para descanso, as duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (5/11) para a disputa da 32ª rodada do Brasileirão. O Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, no Estádio Cícero de Souza Marques, às 19h. Mais tarde, às 20h, o Bahia visita o Atlético-MG, na Arena MRV.

