Com um a menos, Bayern vence PSG fora de casa e vira líder da Champions

O Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain por 2 x 1 no Parque dos Príncipes nesta terça-feira (4/11), em duelo válido pela quarta rodada da Champions League. Os gols da equipe alemã foram marcados pelo atacante Luis Diaz, ambos no primeiro tempo. O colombiano acabou expulso no fim do primeiro tempo por falta em cima do marroquino Hakimi. O gol do time francês veio com o português João Neves, aos 28 minutos, do segundo tempo.
Com a vitória fora de casa, o Bayern de Munique assumiu a liderança da fase de liga com 12 pontos. A equipe alemã venceu todas as partidas até o momento. O PSG foi derrotado pela primeira vez na Liga dos Campeões e caiu provisoriamente para a terceira colocação. Essa é a segunda derrota dos atuais campeões nos últimos 41 jogos dentro do Parque dos Príncipes.
Bastaram três minutos para o rolo compressor de Munique mostrar credenciais. Após saída equivocada do zagueiro Pacho, Kimmich interceptou o passe e acionou Gnabry. Com um toque sutil, ele quebrou a linha defensiva deixando Olise cara a cara com o gol. Chevalier até defendeu a finalização, mas o rebote caiu nos pés de Luis Díaz, este não desperdiçou a chance e abriu o placar.
Após o gol logo no início, o PSG precisava correr atrás do resultado, e se lançou ao ataque. Aos 21 minutos. Dembele até empatou a partida ao finalizar de peito, sem marcação, dentro da área. Contudo, o gol foi anulado devido ao atacante francês estar em posição irregular.
O Bayern não se intimidou e fazia uma partida taticamente impecável, com forte marcação individual em todo o campo e alta rotação de posições. O PSG nada conseguia fazer e era dominado pela equipe alemã. Assim, o segundo gol se tornou questão de tempo. Gnabry acertou a trave aos 30. Um minuto depois, Luis Diaz roubou a bola de Marquinhos frente à área, avançou e marcou mais um para o Bayern.
A equipe Alemã marcou o terceiro gol com Pavlovic, aos 44 minutos, mas o volante estava impedido e o gol foi anulado. Em um jogo controlado pelo Bayern, no último minuto do primeiro tempo, o nome do jogo, Luis Diaz, foi expulso após falta dura em Hakimi. O Colombiano saiu chorando e foi substituído.
Na segunda etapa, o desenho da partida mudou por causa da expulsão de Luis Diaz. Com um jogador a menos, o Bayern deixou de ter o domínio da partida e focou esforços para se defender do PSG. O time francês comandava a posse de bola, mas não conseguia apresentar perigo ao adversário.
As entradas de Gonçalo Ramos e João Neves deixaram o PSG mais perigoso nas tentativas de marcar. Assim, aos 28 minutos, João Neves recebeu cruzamento de Lee e bateu de primeira, sem chances para Neuer, e diminuiu para o PSG.
Contudo, o time francês não conseguiu penetrar a defesa no Bayern novamente. A equipe alemã fazia grande atuação defensiva. Assim a partida caminhou até o fim. O time de Munique confirmou a vitória e garantiu a liderança da fase de liga da Champions League com 12 pontos.
Ficha técnica
Champions League - quarta rodada
PSG X Bayern
Local: Parque dos Príncipes
Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).
Auxiliares: Stefano Alassio (Itália) e Alberto Tegoni (Itália).
VAR: Marco Di Bello (Itália).
PSG 1
Lucas Chevalier; Hakimi (Mayulu), Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Fabian Ruiz (João Neves), Vitinha e Zaire-Emery; Kvaratskhelia, Dembele (Lee) e Barcola (Gonçalo Ramos).
Técnico: Luiz Henrique
Gol: João Neves
Cartão amarelo: Nuno Mendes
Bayern 2
Neuer; Stanisic, J.Tah, Upamecano e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Gnabry (Bischof); Luis Diaz, H.Kane e Olise.
Técnico: Vincent Kompany
Gols: Luis Diaz (2)
Cartão amarelo: Neuer e Bischof
Cartão Vermelho: Luis Diaz
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
