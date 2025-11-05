Com brilho de Corvalan, Brasília Basquete alcança quarta vitória no NBB

O Brasília Basquete se impôs na Serra Gaúcha e coleciona quatro vitórias em cinco apresentações no Novo Basquete Brasil - (crédito: Thais Sousa/CXSB)

O Brasília Basquete venceu o Caxias no Ginásio do Sesi na noite desta quarta-feira, por 96 x 64. O time do Distrito Federal chegou à quarta vitória em cinco jogos no Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe do Sul sofreu a segunda derrota na liga. O cestinha da partida foi o argentino Corvalan, com 26 pontos. Essa foi a melhor atuação do armador com a camisa do Brasília. Do lado do Caxias, o ala Humberto contribuiu com 15 na Serra Gaúcha.

O Brasília segue no Rio Grande do Sul e vai de Caxias para Santa Cruz do Sul enfrentar o União Corinthians. O Caxias Basquete vieja até São Paulo para medir forças contra o Pinheiros.

No primeiro compromisso longe do Nilson Nelson na temporada 2025/2026 do NBB, o Brasília Basquete não demonstrou qualquer desconforto diante do Caxias. Com ótimo aproveitamento nas bolas de três, a equipe do DF rapidamente tomou as rédeas do duelo e abriu 10 pontos.

A primeira etapa terminou em 50 x 37 para a franquia comandada por Dedé Barbosa, sendo 24 desses 50 pontos convertidos em arremessos fora do perímetro. Entre os principais nomes do Brasília, destacaram-se o pivô Paulichi, responsável por 14 pontos, e o armador argentino Corvalan, com 18 anotados.

Na segunda etapa, a vantagem de 20 pontos logo foi aberta e o Brasília seguiu com bom aproveitamento nas bolas de três. Nos últimos quartos, a diferença nas bolas fora do perímetro foi de 6 x 2. O time candango se aproveitava dos erros da franquia de Caxias e ampliava a diferença. Os rebotes foram completamente dominados pela franquia da capital federal: 49 x 23. Assim a partida seguiu com domínio dos visitantes até o fim, e a parcial se encerrou em 96 x 64.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

