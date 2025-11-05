Juventude vence o Sport, mas segue na zona de rebaixamento da Série A

O Juventude confirmou o favoritismo e venceu o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (5), pela abertura da 32ª rodada do Brasileirão. Os atacantes Gabriel Taliari e Ênio marcaram para o Papo, que agora está em 18º, com 29 pontos, a cinco do Vitória, primeiro fora do Z4. Já o Leão, com um pé e meio na Série B de 2026, segue afundado na lanterna, com 17 pontos.
O Ju dominou o jogo, principalmente o primeiro tempo, e fez por merecer o triunfo. Aliás, aos 16, Gabriel Taliari fez um golaço, digno de Prêmio Puskas. De voleio, ele finalizou no travessão e viu a bola entrar. No entanto, o tento foi anulado por falta dele no goleiro Gabriel. Ainda no primeiro tempo, Nenê deu um belo chute da entrada da área, mas o goleiro do Leão defendeu com êxito. Já aos 47 do segundo tempo, não teve jeito. Nenê acionou Marcelo Hermes pela esquerda. O lateral, assim, cruzou na cabeça de Gabriel Taliari, que marcou da pequena área.
O Sport voltou do intervalo com mudanças e decidido a empatar o jogo. Com menos de um minuto, Lucas Lima arriscou da entrada da área e só parou na trave. O meia teve mais duas chances em seguida, assim como Pablo teve uma, mas o Juventude logo voltou a tomar conta do jogo – bem fraco por sinal. Aos 35, Igor Formiga serviu Ênio, que deu números finais à partida – fraquíssima, por sinal.
Próximos compromissos
O Juventude, ainda respirando na Série A, visita o Vasco neste sábado (8), às 18h, no último compromisso antes da pausa para a Data-Fifa. Já o Sport, com um pé na Série B em 2026, recebe o Atlético-MG, também no sábado, mas mais cedo: 16h.
SPORT X JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Data-Hora: 05/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)
Público: 4.919 presentes /R$ 97.100
Gols: Gabriel Taliari, 47’1ºT (0-1) e Ênio, 34’2ºT (0-2)
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Carius (Luan Cândido – intervalo); Rivera (Adriel, 34’2ºT), Sérgio Oliveira (Hyoran, 23’2ºT), Lucas Lima e Matheuzinho (Romarinho – intervalo); Barletta (Pablo – intervalo) e Derik Lacerda Técnico: César Lucena
JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Angel (Marcos Paulo, 39’2ºT) e Igor Formiga; Caíque (Ênio, 17’2ºT) Peixoto (Sforza, 40’2ºT) Nenê (Giovanny, 16’2ºT) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Jadson, 16’2ºT) e Gabriel Taliari Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Henrique Neu Ribeiro (MG)
VAR: ablo Ramon Gonçalves Pinheiro (MG)
Cartões Amarelos:
