Corinthians tem dois expulsos, toma gol no fim e perde para o RB Bragantino

O RB Bragantino, na raça, venceu o Corinthians por 2 a 1 nesta quarta-feira (05/11), no estádio Cícero de Souza Marques, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta chegou a abrir o placar com Eduardo Sasha, de pênalti, mas viu o Timão, que tinha um jogador a menos após expulsão de José Martínez, empatar com Yuri Alberto. Contudo, nos minutos finais de jogo, Isidro Pitta garantiu a vitória do Massa Bruta. O embate, entretanto, ficou marcado pela arbitragem confusa de Edina Alves Batista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com o resultado, o RB Bragantino subiu para a 11° colocação, com 39 pontos, se afastou da zona de rebaixamento e começa a olhar para parte de cima da tabela. Já o Corinthians segue na décima posição, com 42 pontos e não conseguiu se aproximar do G7.

RB Bragantino sai na frente

O Corinthians começou o primeiro tempo mais incisivo e em busca do gol. Yuri Alberto teve a primeira grande chance clara dentro da área, mas desperdiçou de forma incrível. Na sequência, Breno Bidon acertou lindo chute de fora da área, mas a bola explodiu no travessão. Contudo, daí em diante, o RB Bragantino assumiu o controle da partida, encurralou o Tinão e criou as melhores chances. Lucas Barbosa, por muito pouco, não acerta uma linda bicicleta. Depois, Jhon Jhon e Gabriel ficaram próximos de marcar, mas erraram o alvo. Praticamente no último lance do primeiro tempo, Alix Vinicius foi derrubado dentro da área. A árbitra Edina Alves não marcou falta, mas foi chamada pelo VAR. Depois de analisar o lance, o pênalti foi marcado. Calmo, Eduardo Sasha bateu de chapa, à meia altura, e deslocou Felipe Longo para dar a vitória parcial ao time da casa.

Corinthians com um a menos busca o empate

Assim como foi na etapa inicial, o Corinthians começou o segundo tempo em cima do adversário. Na primeira grande chance, Memphis deu lindo giro em cima de Gabriel e bateu forte, rasteiro, mas tirando tinta da trave do Massa Bruta. Depois, o holandês quase teve mais uma chance, mas Lucas Barbosa chegou um segundo antes para impedir a finalização. Contudo, quando o Alvinegro buscava emplacar uma pressão, o volante José Martínez se envolveu em uma confusão com o zagueiro Gustavo Marques. Os dois receberam amarelo, mas como o venezuelano já havia sido advertido no primeiro tempo, o Timão ficou com um jogador a menos. Mesmo assim, o Alvinegro conseguiu buscar o empate. Após finalização de Depay, Cleiton fez a defesa mas deu rebote nos pés de Yuri Alberto. Assim, coube ao camisa 9 apenas empurrar para as redes e deixar tudo igual.

Bragantino vence nos acréscimos

Com um jogador a mais, o RB Bragantino se lançou para o ataque nos últimos 15 minutos do jogo. Gustavinho teve a primeira boa chance, mas chutou no meio do gol, facilitando a vida de Felipe Longo. O atacante teve nova chance de fazer o segundo do Massa Bruta, mas novamente apareceu o goleiro corintiano para fazer, desta vez, uma defesaça. O camisa 22 buscava seu gol a qualquer custo e teve sua terceira oportunidade dentro da área, mas chapou a bola pra fora, passando muito perto da meta corintiana. Contudo, com tanta pressão, o gol enfim saiu. Já nos acréscimos, Jhon Jhon cruzou na área e Isidro Pitta apareceu sozinho para cabecear e garantir a vitória da equipe de Bragança Paulista.

Confusão no fim

Nos últimos minutos uma confusão com a árbitra Edina Alves Batista como protagonista. Após uma discussão entre jogadores, a juíza decidiu expulsar Charles. Contudo, a cena chamou a atenção porque o vermelho saiu sem uma consulta ao VAR, o que gerou uma revolta corintiana. Já no lance final do embate, o Timão reclamou muito de um pênalti em Gustavo Henrique, não marcado pela arbitragem. No fim, o RB Bragantino deixou o campo com os três pontos.

RB BRAGANTINO 2X1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 05/11/2025 (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília)

Gols: Eduardo Sasha 46’/1ºT (1-0); Yuri Alberto 21’/2ºT (1-1); Isidro Pitta 46’/2ºT (2-1)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna (Vanderlan; 35/2ºT), Pedro Henrique (Gustavo Marques; 10/2ºT), Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho (Gustavinho; 24/2ºT), Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Isidro Pitta; 35/2ºT), Laquintana (Davi Gomes; 24/2ºT) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Maycon; 22/2ºT); Raniele (Angileri; 23/1ºT), José Martínez, Breno Bidon (Carrillo; 22/2ºT) e Rodrigo Garro (Gui Negão; 41/2ºT); Memphis Depay (Charles; 41/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: Pedro Henrique, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Isidro Pitta, Gabriel e Isidro Pitta (RBB); Gustavo Henrique, José Martínez, Angileri e Carrillo (COR)

Cartões Vermelhos: José Martínez e Charles (COR)