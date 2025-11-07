Lamine Yamal retorna à seleção espanhola para reta final das Eliminatórias

Recuperado da pubalgia que o deixou de fora da última convocação, o atacante do Barcelona Lamine Yamal retornou à seleção espanhola para a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com a lista apresentada nesta sexta-feira (7).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A Espanha joga no dia 15 de novembro contra a Geórgia, em Tbilisi, e contra a Turquia, no dia 18, em Sevilha.
A 'Roja' lidera o Grupo E das Eliminatórias com 12 pontos, três à frente da Turquia e com saldo de gols a favor (+15 contra +3), o que a deixa muito perto da vaga direta no Mundial do ano que vem.
Na data Fifa anterior, em outubro, Yamal não foi convocado devido a uma pubalgia que o afetava desde os primeiros jogos das Eliminatórias, em setembro.
O atacante de 18 anos retorna à lista do técnico Luis de la Fuente, na qual não apareceu seu companheiro de Barcelona Pedri, que ficará várias semanas afastado devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.
Também desfalcam a Espanha por problemas físicos outros jogadores importantes como o lateral Dani Carvajal, o atacante Nico Williams e o zagueiro Robin Le Normand.
Por decisão técnica, De La Fuente decidiu não convocar o experiente atacante Álvaro Morata, capitão da seleção espanhola nos últimos anos.
Lista de convocados da seleção da Espanha
Goleiros:
- Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP)
- David Raya (Arsenal/ING)
- Álex Remiro (Real Sociedad/ESP)
Defensores:
- Aymeric Laporte (Athletic Bilbao/ESP)
- Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP)
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid/ESP)
- Marc Cucurella (Chelsea/ING)
- Pau Cubarsí (Barcelona/ESP)
- Dean Huijsen (Real Madrid/ESP)
- Pedro Porro (Tottenham/ING)
Meio-campistas
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA)
- Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
- Mikel Merino (Arsenal/ING)
- Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)
- Pablo Barrios (Atlético de Madrid/ESP)
- Álex Baena (Villarreal/ESP)
- Pablo Fornals (Celta de Vigo/ESP)
Atacantes:
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP)
- Yeremy Pino (Villarreal/ESP)
- Dani Olmo (Barcelona/ESP)
- Fermín López (Barcelona/ESP)
- Lamine Yamal (Barcelona/ESP)
- Ferran Torres (Barcelona)
- Samu Aghehowa (Porto/POR)
- Borja Iglesias (Betis/ESP)