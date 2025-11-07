InícioEsportes
Lamine Yamal retorna à seleção espanhola para reta final das Eliminatórias

Espanha joga no dia 15 de novembro contra a Geórgia, em Tbilisi

O atacante de 18 anos retorna à lista do técnico Luis de la Fuente - (crédito: Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)
Recuperado da pubalgia que o deixou de fora da última convocação, o atacante do Barcelona Lamine Yamal retornou à seleção espanhola para a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, de acordo com a lista apresentada nesta sexta-feira (7).

A Espanha joga no dia 15 de novembro contra a Geórgia, em Tbilisi, e contra a Turquia, no dia 18, em Sevilha.

A 'Roja' lidera o Grupo E das Eliminatórias com 12 pontos, três à frente da Turquia e com saldo de gols a favor (+15 contra +3), o que a deixa muito perto da vaga direta no Mundial do ano que vem.

Na data Fifa anterior, em outubro, Yamal não foi convocado devido a uma pubalgia que o afetava desde os primeiros jogos das Eliminatórias, em setembro.

O atacante de 18 anos retorna à lista do técnico Luis de la Fuente, na qual não apareceu seu companheiro de Barcelona Pedri, que ficará várias semanas afastado devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Também desfalcam a Espanha por problemas físicos outros jogadores importantes como o lateral Dani Carvajal, o atacante Nico Williams e o zagueiro Robin Le Normand.

Por decisão técnica, De La Fuente decidiu não convocar o experiente atacante Álvaro Morata, capitão da seleção espanhola nos últimos anos.

Lista de convocados da seleção da Espanha

Goleiros:

  • Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP)
  • David Raya (Arsenal/ING)
  • Álex Remiro (Real Sociedad/ESP)

Defensores:

  • Aymeric Laporte (Athletic Bilbao/ESP)
  • Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid/ESP)
  • Marc Cucurella (Chelsea/ING)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/ESP)
  • Dean Huijsen (Real Madrid/ESP)
  • Pedro Porro (Tottenham/ING)

Meio-campistas

  • Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA)
  • Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
  • Mikel Merino (Arsenal/ING)
  • Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)
  • Pablo Barrios (Atlético de Madrid/ESP)
  • Álex Baena (Villarreal/ESP)
  • Pablo Fornals (Celta de Vigo/ESP)

 

Atacantes: 

  • Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP)
  • Yeremy Pino (Villarreal/ESP)
  • Dani Olmo (Barcelona/ESP)
  • Fermín López (Barcelona/ESP)
  • Lamine Yamal (Barcelona/ESP)
  • Ferran Torres (Barcelona)
  • Samu Aghehowa (Porto/POR)
  • Borja Iglesias (Betis/ESP)

Por AFP
postado em 07/11/2025 13:38 / atualizado em 07/11/2025 13:38
