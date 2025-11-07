Cristiano Ronaldo lidera convocação de Portugal para garantir vaga na Copa de 2026

O técnico de Portugual, o espanhol Roberto Martínez, anunciou nesta sexta-feira (7/11) a lista de convocados para os dois últimos jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, novamente liderada pelo astro Cristiano Ronaldo e com o desfalque do lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain Nuno Mendes.
"É um jogador especial... Não há ninguém que possa substituir o Nuno Mendes. Provavelmente é o melhor do mundo neste momento", lamentou Martínez em entrevista coletiva.
O lateral, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo, "permanecerá em tratamento durante as próximas semanas", informou o PSG na última quarta-feira.
Martínez, que montou uma lista com 26 jogadores, conta com um novo atacante, Carlos Forbs, convocado pela primeira vez, e com o retorno do meio-campista João Neves, recuperado de uma lesão.
Mais uma vez, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, lidera a equipe. "Ele continua sendo um exemplo para o grupo com seus mais de 200 jogos", enfatizou o treinador espanhol.
Portugal enfrentará a Irlanda no dia 13 de novembro e receberá a Armênia três dias depois no Estádio do Dragão, no Porto.
Uma vitória em Dublin garante a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.
Lista de convocados da seleção de Portugal
- Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR)
- José Sá (Wolverhampton/ING)
- Rui Silva (Sporting/POR)
Defensores
- Diogo Dalot (Manchester United/ING)
- Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR)
- João Cancelo (Al-Hilal/ASA)
- Matheus Nunes (Manchester City/ING)
- Rúben Dias (Manchester City/ING)
- Gonçalo Inácio (Sporting/POR)
- António Silva (Benfica/POR)
- Renato Veiga (Villareal/ESP)
Meio-campistas
- João Palhinha (Tottenham/ING)
- Rúben Neves (Al-Hilal/ASA)
- João Neves (Paris Saint-Germain/FRA)
- Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA)
- Bruno Fernandes (Manchester United/ING)
- Bernardo Silva (Manchester City/ING)
Atacantes
- Pedro Gonçalves (Sporting/POR)
- João Felix (Al-Nassr/ASA)
- Francisco Trincão (Sporting/POR)
- Francisco Conceição (Juventus/ITA)
- Rafael Leão (Milan/ITA)
- Pedro Neto (Chelsea/ING)
- Carlos Forbs (Brugge/BEL)
- Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/ASA)