Cristiano Ronaldo lidera convocação de Portugal para garantir vaga na Copa de 2026

A lista da convocação da seleção de Portugal para as Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 foi divulgada nesta sexta-feira (7/11) -

O técnico de Portugual, o espanhol Roberto Martínez, anunciou nesta sexta-feira (7/11) a lista de convocados para os dois últimos jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, novamente liderada pelo astro Cristiano Ronaldo e com o desfalque do lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain Nuno Mendes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"É um jogador especial... Não há ninguém que possa substituir o Nuno Mendes. Provavelmente é o melhor do mundo neste momento", lamentou Martínez em entrevista coletiva.

O lateral, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo, "permanecerá em tratamento durante as próximas semanas", informou o PSG na última quarta-feira.

Martínez, que montou uma lista com 26 jogadores, conta com um novo atacante, Carlos Forbs, convocado pela primeira vez, e com o retorno do meio-campista João Neves, recuperado de uma lesão.

Mais uma vez, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, lidera a equipe. "Ele continua sendo um exemplo para o grupo com seus mais de 200 jogos", enfatizou o treinador espanhol.

Portugal enfrentará a Irlanda no dia 13 de novembro e receberá a Armênia três dias depois no Estádio do Dragão, no Porto.

Uma vitória em Dublin garante a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

Lista de convocados da seleção de Portugal

Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR)

José Sá (Wolverhampton/ING)

Rui Silva (Sporting/POR)

Defensores

Diogo Dalot (Manchester United/ING)

Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR)

João Cancelo (Al-Hilal/ASA)

Matheus Nunes (Manchester City/ING)

Rúben Dias (Manchester City/ING)

Gonçalo Inácio (Sporting/POR)

António Silva (Benfica/POR)

Renato Veiga (Villareal/ESP)

Meio-campistas

João Palhinha (Tottenham/ING)

Rúben Neves (Al-Hilal/ASA)

João Neves (Paris Saint-Germain/FRA)

Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA)

Bruno Fernandes (Manchester United/ING)

Bernardo Silva (Manchester City/ING)

Atacantes