SELEÇÃO BRASILEIRA

Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa na terça para amistosos

Carlo Ancelotti comanda o primeiro treino com os jogadores, nesta segunda-feira, de olho nos confrontos com Senegal e Tunísia

Vini Jr durante sua chegada para amistosos da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Reprodução de Vídeo)
Depois das chegadas de Bento e Richarlison, a Seleção Brasileira recebeu 22 dos 26 convocados para esta data Fifa, a última de 2025, em Londres, na Inglaterra. Afinal, no próximo sábado (15/10), os comandados do técnico Carlo Ancelotti medem forças com Senegal, no estádio do Arsenal e, na terça-feira (18), enfrentam a Tunísia, em Lille, na França.

Dessa forma, o grupo só ficará completo na terça-feira (11). São aguardados Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, e Vitor Roque, do Palmeiras.

Mesmo ainda sem os quatro atletas, o técnico Carlo Ancelotti comanda, na tarde desta segunda-feira (10) o primeiro trabalho com bola. A preparação ocorre no centro de treinamentos do Arsenal, na capital inglesa.

Cabe destacar que o único cortado até aqui foi o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, por lesão. Para o seu lugar, o treinador italiano chamou John, do Nottingham Forest.

Vale lembrar que na última data Fifa, o Brasil goleou a Coreia do Sul, com tranquilidade. Entretanto, sofreu a primeira derrota de sua história para o Japão por 3 a 2, em outubro, quando Ancelotti rodou o elenco.

Depois dos amistosos com Senegal e Tunísia, a Seleção só voltará a campo em março, quando  fará amistosos com, provavelmente, França e Croácia. Essas, portanto, serão as últimas partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo, em maio.

Confira os convocados por Ancelotti para enfrentar Senegal e Tunísia

Goleiros

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • John (Nottingham Forest)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Militão (Real Madrid)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Marquinhos (PSG)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas:

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Paquetá (West Ham)
  • Atacantes:
  • Estevão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Vitor Roque (Palmeiras)

 

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/11/2025 13:06 / atualizado em 10/11/2025 13:07
