Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa na terça para amistosos

Depois das chegadas de Bento e Richarlison, a Seleção Brasileira recebeu 22 dos 26 convocados para esta data Fifa, a última de 2025, em Londres, na Inglaterra. Afinal, no próximo sábado (15/10), os comandados do técnico Carlo Ancelotti medem forças com Senegal, no estádio do Arsenal e, na terça-feira (18), enfrentam a Tunísia, em Lille, na França.
Dessa forma, o grupo só ficará completo na terça-feira (11). São aguardados Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, e Vitor Roque, do Palmeiras.
Mesmo ainda sem os quatro atletas, o técnico Carlo Ancelotti comanda, na tarde desta segunda-feira (10) o primeiro trabalho com bola. A preparação ocorre no centro de treinamentos do Arsenal, na capital inglesa.
Cabe destacar que o único cortado até aqui foi o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, por lesão. Para o seu lugar, o treinador italiano chamou John, do Nottingham Forest.
Vale lembrar que na última data Fifa, o Brasil goleou a Coreia do Sul, com tranquilidade. Entretanto, sofreu a primeira derrota de sua história para o Japão por 3 a 2, em outubro, quando Ancelotti rodou o elenco.
Depois dos amistosos com Senegal e Tunísia, a Seleção só voltará a campo em março, quando fará amistosos com, provavelmente, França e Croácia. Essas, portanto, serão as últimas partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo, em maio.
Confira os convocados por Ancelotti para enfrentar Senegal e Tunísia
Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- John (Nottingham Forest)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Caio Henrique (Monaco)
- Militão (Real Madrid)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas:
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Paquetá (West Ham)
- Atacantes:
- Estevão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Vitor Roque (Palmeiras)