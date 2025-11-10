Corinthians terá última pausa antes de maratona até semifinais da Copa do Brasil

Dorival vai aproveitar a Data Fifa para reorganizar o Corinthians para a reta final da temporada - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians vai para a Data Fifa em um momento de baixa no Brasileirão. Depois de três vitórias seguidas, o Timão caiu de rendimento e perdeu seus dois últimos jogos. Além de tentar reestruturar a equipe, a pausa será importante para o elenco se preparar para a reta final de temporada.

Depois dos dez dias sem jogos, o Corinthians entra em uma maratona decisiva. Além dos últimos cinco jogos no Brasileirão, no qual ainda sonha com uma vaga na Libertadores, o Timão terá os dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nos dias 10 e 14 de dezembro.

Com isso, a partir do jogo contra o São Paulo, no dia 20, o Alvinegro terá sete jogos em um intervalo de 24 dias. Caso avance para as finais, o número avança para nove partidas em um mês. O técnico Dorival Júnior comentou, após a derrota para o Ceará, sobre a situação do time antes pausa.

"Temos consciência que estamos devendo e precisamos reagir. Querendo reagir nessa competição e gerar expectativa boa. Força, inteligência e discernimento de nos recuperar diante do que vimos na Arena", afirmou.

Para o período, o treinador terá alguns desfalques por convocações. Memphis Depay defenderá a Holanda na última rodada das Eliminatórias Europeias. Além do atacante, o zagueiro Félix Torres foi conovocado para os amistosos do Equador contra Canadá e Austrália. Além da dupla, Dorival ainda tem Hugo Souza, Vitinho e Raniele no departamento médico.