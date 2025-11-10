Leitura labial flagra xingamento de Neymar ao árbitro de Flamengo x Santos

Neymar xinga árbitro durante a derrota do Santos para o Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Reprodução)

Conhecido pelas leituras labiais que revelam diálogos polêmicos durante jogos, Gustavo Machado flagrou o momento em que Neymar xinga o árbitro Sávio Pereira Sampaio durante a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã. O insulto ocorreu logo após o camisa 10 ser advertido com cartão amarelo em meio à reclamação por suposta falta em Brazão no primeiro gol rubro-negro.

Os registros revelam uma série de reclamações por parte do ídolo santista, desde o auxiliar ao árbitro principal. Inicialmente, o camisa 10 contesta, em papo com o juiz à beira do gramado, uma possível falta no goleiro Brazão.

"Ele acertou o Brazão, eu vi, velho. Falta, ele estava na bola. Ele me dá o amarelo? Não, você tinha que apitar", reclamou o jogador ao auxiliar, antes de se afastar. Na sequência, dirigiu-se em direção a Sávio Pereira Sampaio.

"Por que eu não posso falar com você? Ei, você é um merd*", disparou. O chileno Erick Pulgar, responsável pela marcação no camisa 10, estava próximo e chegou até a pedir uma punição ao craque.

Neymar acuda árbitro de arrogância

Na saída para o intervalo, o camisa 10 deu sua versão sobre o episódio e criticou duramente a arbitragem. Segundo o craque, o árbitro teria ameaçado aplicá-lo o cartão amarelo antes mesmo da advertência e teria agido com arrogância durante o jogo.

"O árbitro é muito ruim. Além de ruim, com todo respeito, é arrogante. Todas as vezes que vão no vestiário dizem que o capitão pode falar. Quando vamos falar, ele dá as costas e sai. Eu falo com ele, ele ameaça. Tomei amarelo porque ele me ameaçou. Falou: ‘Se chegar perto de mim, vou te dar o amarelo’. Eu disse: ‘Não posso falar com você?’", afirmou.

Situação do Santos no Brasileirão

A irritação de Neymar reflete o momento delicado vivido pelo Santos no campeonato. Com o resultado no Maracanã, o time paulista permaneceu na 17ª colocação, com 33 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Restando cinco rodadas para o fim do Brasileirão, o clube ainda enfrentará três equipes do G4. No próximo sábado (15), às 21h, o Peixe recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, em jogo adiado da competição.

Depois, volta a atuar em casa, contra o Mirassol, na quarta-feira (19/11) — adversário que vem de vitória sobre o próprio Palmeiras. E ainda encara o Cruzeiro, terceiro colocado, na última rodada do Brasileirão.