São Paulo precisa de aproveitamento de campeão para conquistar vaga na Libertadores

Tricolor não terá espaços para vacilos até o final do Brasileirão - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo se complicou na sua meta de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. A derrota para o Bragantino fez com que o Tricolor estacionasse nos 45 pontos, permanecendo na oitava colocação. Apesar de estar apenas uma posição atrás da zona de classificação para a competição continental, o clube não vive uma realidade tão tranquila.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa na terça para amistosos

No momento, o Tricolor está seis pontos atrás do Fluminense, que é o sétimo colocado. Agora, o time tem cinco rodadas para conseguir tirar a distância e, no mínimo, garantir vaga na fase preliminar da Libertadores. Entretanto, para conseguir a classificação, o São Paulo precisa de um aproveitamento de campeão.

Nos últimos cinco anos, o pior sétimo colocado foi o Fluminense, em 2021, que somou 54 pontos. Com isso, o Tricolor teria que somar 60% dos pontos dos 15 que estão em disputa até o final do campeonato. Entretanto, no pior dos cenários, em que o sétimo colocado somou 58 pontos, em 2020 e 2022, o aproveitamento sobe para 86%. Um cenário em que a equipe precisa de quatro vitórias e um empate nos cinco jogos que restam.

Leia também: Palmeiras perde para Mirassol e vê Flamengo encostar na liderança

Outra possibilidade do Tricolor garantir vaga na Libertadores é pelo desenrolar da Copa do Brasil. Cruzeiro e Fluminense estão nas semifinais e na zona de classificação pelo Brasileirão. Caso o São Paulo mantenha a oitava posição e um dos dois clubes vença o torneio, a equipe paulista herda a vaga para a competição continental.