Jannik Sinner e Carlos Alcaraz estão invictos no ATP Finals

A segunda rodada do ATP Finals, torneio disputado pelos oito melhores tenistas da temporada, realizado em Turim, na Itália, contou com vitórias de Carlos Alcaraz, primeiro colocado do ranking, e Jannik Sinner, vice-líder. O italiano bateu Zverev por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) nesta quarta. O espanhol vem de triunfos contra Taylor Frtiz e Alex de Minaur e enfrenta Musetti nesta quinta, às 16h30. Se vencer, Alcaraz fechará o ano como número um do planeta.

O torneio também viveu momento de fatalidade na segunda-feira (10/11), durante a partida entre Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, quando dois espectadores morreram de parada cardíaca, segundo a Federação Italiana de Tênis e a Associação de Tenistas Profissionais, nesta terça.

A premiação do campeonato distribui valor recorde em 2025. O campeão, caso não perca nenhuma partida, embolsará 5 milhões de dólares (quase R$ 27 milhões). Os tenistas classificados para a competição receberam US$ 331 mil apenas pela participação no ATP Finals, com a exceção de Lorenzo Musetti, nono no ranking, e entrou no torneio com a desistência de Novak Djokovic. O italiano embolsou aproximadamente US$ 155 mil dólares.

O ATP Finals reúne os oito melhores da temporada, no formato de grupos na primeira fase e de mata-mata na segunda. Os tenistas foram divididos em duas chaves. O Grupo Jimmy Connors reúne Carlos Alcaraz (ESP), Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS) e Lorenzo Musetti (ITA). O agrupamento Bjorn Borg terá uma disputa entre Jannik Sinner (ITA), Alexander Zverev (GER), Ben Shelton (USA) e Félix Auger-Aliassime (CAN).

O espanhol Alcaraz venceu Taylor Fritz, por 2 sets a 1 (6/7, 7/5 e 6/3) na terça-feira (11/11), e o italiano Sinner triunfou sob Zverev, nesta quarta-feira, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Eles são os invictos no torneio.

Ambos disputam o topo do ranking mundial. No momento, Alcaraz é o detentor da primeira posição, e precisa apenas de mais uma vitória na fase de grupos para encerrar a temporada no ponto mais alto. Nesta quinta-feira (13/11), ele entra em quadra contra o compatriota de Jannik, Lorenzo Musetti, para se estabelecer como número um.

No grupo Jimmy Connors, Alcaraz detém duas vitórias, atrás dele aparecem Taylor Fritz e Musetti com um triunfo e uma derrota. O australiano Alex de Minaur ainda não venceu na competição, e entra em quadra nesta quinta-feira, contra o norte-americano, Fritz.

Além das duas vitórias conquistadas, Alcaraz alcançou a marca de Rafael Nadal. O espanhol chegou, aos 22 anos, à 50ª vitória contra tenistas top 10. O espanhol precisou de 73 partidas para repetir o feito do compatriota. Desde a criação do ranking, em 1973, apenas dois tenistas obtiveram a façanha com um número menor de jogos: Jimmy Connors (69) e Boris Becker (71).

Na chave Bjorn Borg, Sinner, o atual campeão do torneio, está invicto e ainda não perdeu. O alemão Zverev e o canadaense Félix Auger-Aliassime são detentores de uma vitória e uma derrota, ambos perderam para o italiano. O tenista do grupo é o norte-americano, Ben Shelton, o qual ainda não venceu no ATP Finals.

Nas duplas, os únicos invictos são os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, com duas vitórias. Os atuais campeões Tim Puetz e Kevin Krawietz ainda não venceram na competição.

