Presidente do Flamengo recebe título de Cidadão Honorário de Brasília

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) concedeu o Título de Cidadão Honorário de Brasília ao presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como o Bap. A homenagem, de iniciativa do deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP), celebrou também os 130 anos do clube carioca, fundado em 15 de novembro de 1895.

O evento realizado nesta quarta-feira (12/11), no plenário da Casa, reuniu autoridades, parlamentares, torcedores e lendas do time campeão mundial em 1981, como o lateral Leandro e o goleiro Raul Plassmann do esporte em reconhecimento à trajetória do dirigente.

Eleito presidente do Flamengo no final de 2024, Bap atua no clube desde 2009 e foi um dos principais pilares durante transformação administrativa e financeira da instituição, que conduziram o Rubro-Negro a títulos como o Bicampeonato Brasileiro (2019 e 2020), a Copa Libertadores (2019) e a Supercopa do Brasil (2020 e 2021).

Durante discurso, o homenageado agradeceu à CLDF e destacou a relação de afeto entre o clube e a capital federal. “Brasília é a casa do Flamengo. Quando o time joga aqui, joga em casa. Quero agradecer pela generosidade em considerar meu nome para essa honraria. Me sinto agraciado, mas há um mundo de profissionais, de rubro-negros abnegados, que trabalham duro para que o Flamengo seja cada vez mais forte”, declarou Bap.

Em tom emocionado, o presidente relembrou sua trajetória e o desafio de transformar o Flamengo em um clube moderno e vencedor. “Eu decidi descer da arquibancada e entrar no campo da gestão. Muita gente achou que eu estava louco, que eu tinha tudo e não precisava de mais nada. Mas faltava o Flamengo. Entendi que o propósito move a vida, e quis devolver ao clube o orgulho que ele merecia. Se o Flamengo conseguiu se reerguer, qualquer um pode conseguir. Basta dedicação, indignação e trabalho duro”, enfatizou.

O autor da homenagem, deputado Pastor Daniel de Castro, ressaltou a importância do título e a contribuição de Bap para o esporte e para o país. “Conceder o título de Cidadão Honorário de Brasília ao senhor Luiz Eduardo Baptista é reconhecer uma trajetória marcada pela capacidade de transformar desafios em conquistas. Ele fortaleceu o maior clube do Brasil e estreitou ainda mais os laços entre o Flamengo e a nossa cidade”, disse o parlamentar.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também esteve na cerimônia e destacou o simbolismo do momento e o legado da gestão do dirigente rubro-negro. “Brasília presta uma homenagem à boa gestão e ao poder transformador do esporte. Luiz Eduardo é o retrato do profissional que une técnica, visão e emoção. À frente do Flamengo, provou que resultados duradouros nascem de planejamento, disciplina e paixão”, afirmou.

O vice-presidente geral e jurídico do clube, Flávio Willeman, prestou um depoimento sobre o estilo de liderança de Bap. “Quero prestar um testemunho à nação rubro-negra: o presidente Bap se dedica integralmente ao Flamengo. Ele conduz uma gestão austera, profissional e movida pelo desejo de vencer, dentro e fora de campo. Esse título reconhece não só o dirigente, mas todo o trabalho que vem sendo feito pelo clube”, declarou.























